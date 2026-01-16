Acasă » Știri » Documente din instanță ar putea fi prima confirmare reală a unei funcții din GTA 6

Documente din instanță ar putea fi prima confirmare reală a unei funcții din GTA 6

De: Paul Hangerli 16/01/2026 | 23:30
Documente din instanță ar putea fi prima confirmare reală a unei funcții din GTA 6
GTA6, sursa- captură social media Rockstar Games

Informațiile sigure despre Grand Theft Auto VI sunt extrem de rare, iar fiecare detaliu nou este analizat obsesiv de comunitatea de jucători. Rockstar Games a rămas fidelă stilului său: tăcere aproape totală, câteva trailere, câteva capturi de ecran și nimic concret despre funcțiile jocului. Tocmai de aceea, cea mai recentă „dezvăluire” a venit dintr-o direcție complet neașteptată: documente depuse într-un proces.

O informație-cheie scăpată dintr-un dosar juridic

În cadrul unui proces aflat în desfășurare, au fost incluse ca probe mesaje interne de pe Discord, catalogate drept „material confidențial”. Aceste conversații, făcute publice în context legal, arată angajați Rockstar discutând dificultățile organizării unei sesiuni de test cu 32 de jucători pentru un serviciu online aflat în dezvoltare și încă neanunțat oficial.

Rockstar a descris aceste informații drept extrem de sensibile, tocmai pentru că ele indică în mod clar numărul de jucători planificat pentru respectivul serviciu. Chiar dacă documentele nu menționează explicit „GTA 6 Online”, contextul este greu de ignorat și sugerează puternic că este vorba fie despre componenta online a GTA 6, fie despre o extensie online complet nouă asociată jocului.

Ce înseamnă, de fapt, lobby-uri de 32 de jucători

Interesant este că GTA Online, varianta asociată lui GTA 5, permite deja lobby-uri de 32 de jucători (30 activi plus spectatori). Așadar, din punct de vedere tehnic, nu ar fi o revoluție. Totuși, faptul că acest detaliu apare într-un document juridic legat de un proiect nou sugerează că Rockstar mizează din nou pe un online de amploare, construit încă din fazele timpurii ale dezvoltării.

Mai important decât cifra în sine este confirmarea indirectă că GTA 6 va avea, fără îndoială, o componentă online majoră, chiar dacă studioul refuză deocamdată să vorbească public despre ea.

În acest moment, situația este aproape absurdă: cele mai clare informații despre GTA 6 nu vin din trailere sau comunicate oficiale, ci din argumente juridice și dosare de instanță. În rest, spațiul public este dominat de zvonuri despre posibile amânări, dificultăți interne de dezvoltare și speculații legate de conținut.

Rockstar nu a confirmat oficial nimic din aceste informații. Chiar și detaliile despre stadiul dezvoltării au ajuns în spațiul public mai degrabă ca efect colateral al unor procese, nu ca parte a unei strategii de comunicare.

Așteptare, speculații și o lansare la orizont

Cu fereastra de lansare din noiembrie tot mai aproape, jucătorii încă nu știu cum va arăta structura online, ce sisteme de gameplay vor fi centrale sau ce planuri de suport pe termen lung are Rockstar. Anticiparea este uriașă, dar este temperată de lipsa de claritate și de zvonurile persistente privind întârzieri.

Până când Rockstar va decide să vorbească deschis, astfel de „scurgeri” accidentale din documente legale par să fie cea mai apropiată formă de confirmare oficială. Iar faptul că primele indicii concrete despre GTA 6 vin din sala de judecată spune multe despre cât de bine păzit rămâne cel mai așteptat joc al ultimului deceniu.

CITEȘTE ȘI: GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!

 The Witcher 3 ar putea primi un DLC complet nou. Un region nou ar avea perfect sens

