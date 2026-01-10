Acasă » Știri » The Witcher 3 ar putea primi un DLC complet nou. Un region nou ar avea perfect sens

The Witcher 3 ar putea primi un DLC complet nou. Un region nou ar avea perfect sens

De: Paul Hangerli 10/01/2026 | 23:30
The Witcher 3 ar putea primi un DLC complet nou. Un region nou ar avea perfect sens
Witcher 3, sursa- captură social media The Witcher

The Witcher 3: Wild Hunt pare hotărât să rămână relevant chiar și la un deceniu de la lansare. Mai multe zvonuri apărute în ultimele luni indică faptul că CD Projekt Red ar putea lucra la un nou DLC pentru joc, iar elementul-cheie ar fi introducerea unei regiuni complet noi. Nu vorbim despre un update minor sau un conținut reciclat, ci despre un expansion în toată regula, gândit să readucă jucătorii în lumea lui Geralt pentru încă o aventură majoră.

De ce zvonurile nu sunt doar speculații de internet

Un semnal important a venit dinspre IGN Poland, care a sugerat că știa despre aceste discuții de mai mulți ani. Având în vedere legătura directă a redacției cu industria poloneză de gaming, informația capătă mai multă greutate. Nu este genul de zvon apărut întâmplător pe forumuri.

Istoria jocului arată un lucru simplu: fiecare expansion important a adus și o zonă nouă de explorat.

Hearts of Stone a extins zona din jurul Novigradului. Blood and Wine a introdus Toussaint, una dintre cele mai apreciate regiuni din istoria RPG-urilor.

În acest context, un DLC nou fără un region nou ar fi o abatere clară de la stilul CDPR.

Zerrikania sau o regiune nordică înghețată?

Primele informații neoficiale indicau o zonă deșertică, ceea ce trimite direct la Zerrikania, un teritoriu estic al Continentului. Alte leak-uri au menționat însă o hartă acoperită de zăpadă, ceea ce schimbă complet perspectiva.

Această variantă devine interesantă în contextul The Witcher 4, care a sugerat deja o legătură cu Kovir, o regiune nordică, rece și extrem de influentă politic. Un DLC care să facă tranziția între cele două jocuri ar fi logic atât narativ, cât și comercial.

Un DLC mai mare decât Blood and Wine?

Un alt zvon important spune că noua regiune ar putea fi mai mare decât Toussaint. Dacă acest lucru se confirmă, ar putea însemna fie o porțiune masivă din Zerrikania, fie o zonă complet nouă, creată special pentru a pregăti viitorul seriei.

Este deja confirmat că The Witcher 4 nu îl va mai avea pe Geralt ca protagonist principal, povestea urmând să se concentreze pe Ciri. Tranziția nu este una simplă, iar un DLC plasat strategic ar putea să îi ofere lui Geralt o ultimă aventură importantă sau să înceapă treptat mutarea focusului către Ciri.

De ce Zerrikania ar fi alegerea ideală

Din punct de vedere al lore-ului, Zerrikania este una dintre cele mai interesante regiuni din mai multe puncte de vedere. Este dominată de oameni, include femei-războinic și culte ale dragonilor, este aproape complet neexplorată în jocuri.

De asemenea, un mediu deșertic, cu monștri noi și facțiuni diferite, ar aduce o schimbare majoră față de peisajele clasice din The Witcher 3.

Când ar putea fi lansat DLC-ul

Conform informațiilor neoficiale, DLC-ul ar fi programat pentru mai 2026. Până la o confirmare oficială din partea CD Projekt Red, toate aceste detalii trebuie tratate cu prudență.

Întrebarea rămâne deschisă: Ce regiune ai vrea să explorezi într-un nou DLC pentru The Witcher 3? Zerrikania, nordul înghețat sau o poveste axată pe Ciri?

×