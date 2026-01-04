Acasă » Știri » GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!

De: Paul Hangerli 04/01/2026 | 23:30
GTA6, sursa- captură social media Rockstar Games

După amânarea lansării pe console pentru noiembrie 2026 și lipsa totală a unei date oficiale pentru PC, fanii GTA 6 care joacă pe calculator primesc, în sfârșit, un semn de speranță. Un jurnalist respectat din industrie susține că versiunea PC ar putea apărea în toamna lui 2027, urmând tiparul clasic al celor de la Rockstar Games.

Toamna 2027, scenariul cel mai plauzibil pentru PC

Potrivit jurnalistului Mike Straw, care a discutat subiectul în cadrul podcastului Insider Gaming Weekly, lansarea GTA 6 pe PC ar putea avea loc în toamna anului 2027, la aproximativ un an după apariția pe console. Informația nu este una oficială, dar se bazează pe istoricul clar al celor de la Rockstar Games.

Atât GTA V, cât și Red Dead Redemption 2 au ajuns pe PC la un an (sau chiar mai mult) după debutul pe console. Din acest motiv, predicția este considerată realistă de o mare parte a comunității. Totuși, Rockstar și-a creat deja reputația pentru amânări succesive, așa că nimic nu este bătut în cuie. Dacă prioritățile de dezvoltare se schimbă, fereastra de lansare ar putea aluneca spre 2028.

Așteptarea vine cu avantaje… și cu spoilere

Pentru jucătorii de PC, așteptarea nu este complet lipsită de beneficii. Versiunea PC a jocurilor Rockstar vine, de regulă, cu grafică îmbunătățită, framerate deblocat, setări avansate și, nu în ultimul rând, modding, un element care prelungește viața oricărui titlu GTA.

Partea mai puțin plăcută? Spoilerele. Timp de un an, internetul va fi plin de clipuri, discuții și detalii despre poveste, personaje și final. Este prețul pe care comunitatea PC l-a plătit de fiecare dată pentru experiența definitivă.

PC-urile scumpe ar putea da planurile peste cap

Un alt factor care ar putea influența lansarea și succesul versiunii PC este creșterea accelerată a prețurilor hardware. GTA 6 se anunță extrem de solicitant din punct de vedere tehnic, iar nu toți jucătorii vor putea ține pasul cu cerințele.

Analiștii susțin că scumpirile componentelor – în special memoria și plăcile video – ar putea continua până după 2028. Dacă Rockstar ține cont de acest context, nu este exclus ca lansarea pe PC să fie amânată suplimentar. Totuși, industria a mai trecut prin perioade similare (precum era crypto mining), iar piața s-a stabilizat în timp.

Până atunci, fanii PC rămân cu speranța că toamna lui 2027 va aduce, în sfârșit, Vice City-ul next-gen pe platforma lor preferată.

