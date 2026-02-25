Acasă » Știri » ANAF a dat vestea proastă pentru firmele din România. Ar putea să nu mai fie posibilă eșalonarea datoriilor

25/02/2026 | 21:46
Vești importante pentru antreprenorii din România! Comisarii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) le pregătesc surprize neplăcute celor care au datorii la stat. Noile modificări fiscale adoptate prin din al doilea pachet fiscal și „Ordonanța trenuleț” au creat confuzie printre proprietarii de firme din țară. Iată despre ce este vorba!

Dacă până acum proprietarii de firme din România – care aveau datorii la stat – puteam să plătească dările în rate, noile modificări fiscale adoptate prin Legea 239/2025 (al doilea pachet fiscal) și prin OUG 89/2025 ar putea să le creeze surprize neplăcute.

ANAF: vești proaste pentru proprietarii de firme din România

Firmele aflate în dificultate de plată (cu datorii care cuprind impozite, TVA, contribuții etc) pot solicita să plătească dările în rate lunare (eșalonat), pe o perioadă stabilită de Agenția Naționala de Administrare Fiscală (ANAF). Modificările aduse prin Legea 239/2025 și OUG 90/2025 (cunoscut drept „Ordonanța trenuleț”) vizează condițiile de acordare a eșalonării, modul de calcul al penalităților, obligațiile fiscale care trebuie achitate la zi și situațiile în care posibilitatea de a face plata în rate poate fi pierdută.

Fără claritate în ceea ce privește noile modificări aduse, firmele din România riscă să piardă posibilitatea de a achita datoriile în rate chiar și în cazul unor abateri minore sau a în cazul în care legea este interpretată diferite de inspectorii ANAF.

De asemenea, fără instrucțiuni clare de aplicare, în acest moment nu este tocmai clar cum ar putea influența noile condiții de aplicare a dobânzilor și penalităților și cum ar putea interacționa cu regulile vechi pentru eșalonările deja în derulare.

