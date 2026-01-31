ANAF a publicat „lista ruşinii”. Românii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale nu se mai pot ascunde

Este oficial! Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut publică lista cu firmele și instituțiile rău platnice. „Lista rușinii” cuprinde datoriile fiscale pentru al patrule trimestru al anului 2025.

La începutul anului 2026, pentru încurajarea achitării datoriilor, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au făcut publice listele cu persoaneje juridice care au datorii restante pentru al patrulea trimestru al anului 2025.

ANAF a făcut publică „lista rușinii”

„Lista rușinii” curpinde instituțiile și firmele care nu și-au achitat dările fiscale pentru trimestrul patru al anului 2025 – din perioada octombrie – decembrie 20225. Conform datelor oficiale din octombirie 2025, pe listele ANAF s-au aflat peste 500 de instituții publice, spitale, școli, primării – care au acumulat datorii de peste 100 de miloane de euro.

„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate. Pentru a încuraja achitarea acestor sume, ANAF a trimis notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe. ANAF va efectua modificări în termne de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate, oranul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat obligațiile, în sensul eliminării din liste”, se arată în notificarea ANAF. Lista poate fi consultată AICI.

În topul datorinicilor se află Agenția Națională de Îmbunătățire Funciare – cu restanțe în valoare de 136,5 milioane de lei. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare a acumulat datorii de 87 milioane de lei, urmat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – cu datorii în valoare de 29,1 milioane de lei.

Tot în octombrie 2025, Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța apărea pe „lista rușinii” cu datorii în valoare de 17,7 milioane de lei, urmat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – cu restanțe în valoare de 11,2 milioane de lei.

