Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României

Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României

De: Simona Vlad 22/01/2026 | 23:34
Curtea de Apel Alba Iulia a dat o lovitură neașteptată instituției publice ANAF. Cererea de sechestru pe bunurile familiei lui Klaus Iohannis a fost respinsă. Fiscul voia să se asigure că poate recupera banii datorați statului, dar instanța a considerat cererea neîntemeiată. CANCAN.ro are toate detaliile. 

Curtea de Apel Alba Iulia a dat o lovitură neașteptată ANAF-ului. Cererea de sechestru pe bunurile familiei Iohannis a fost respinsă. Fiscul voia să se asigure că poate recupera banii datorați statului din chiria obținută pe un imobil din Sibiu.

Familia Iohannis scapă de sechestru

Dar datoria nu dispare! Klaus Iohannis trebuie să achite în continuare peste 4,7 milioane de lei. Suma include chiria unui spațiu comercial din centrul Sibiului, dobânzi și penalități. Obligația este în continuare în vigoare, chiar dacă bunurile rămân neatinse.

Datoria a apărut după ce fostul președinte a refuzat să plătească de bunăvoie și instituția ANAF a fost nevoită să meargă în instanță. Procesul se anunță lung și complicat. Instanța va stabili cum și când va fi plătită suma.

Curtea de Apel Alba, verdict în cazul lui Iohannis

Imobilul vizat nu mai aparține familiei lui Klaus Iohannis. Acesta a fost pierdut în instanță și a intrat în patrimoniul statului, lucru care complică și mai mult procedura. Chiar dacă cererea de sechestru a fost respinsă, litigiul continuă.

„Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul statul român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii Iohannis Klaus-Werner şi Iohannis Carmen-Georgeta, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată”, este minuta emisă joi de Curtea de apel Alba Iulia.

Specialiștii în drept fiscal spun că dosarul este dificil. Procedurile birocratice și echivalările între acte străine și cele românești fac procesul anevoios. Rezultatul poate avea repercusiuni mari. Publicul rămâne cu ochii pe evoluția procesului.

În ciuda deciziei de la Alba Iulia, ANAF poate continua să urmărească recuperarea datoriei. Fostul președinte are de dat explicații pentru fiecare leu restant. În plus, dobânzile și penalitățile continuă să crească.

