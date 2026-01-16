Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis

Primăria Municipiului Sibiu a transmis două somații de plată pe numele lui Klaus și Carmen Iohannis, documente emise în cursul anului trecut, conform informațiilor publicate pe site ul instituției. Prima somație este adresată exclusiv soției fostului președinte, iar cea de a doua îi vizează pe ambii soți.

Autoritățile locale nu pot dezvălui suma datorată și nici natura exactă a restanțelor, acestea fiind încadrate la secret fiscal, însă astfel de notificări sunt emise atunci când contribuabili cu domiciliul sau proprietăți în municipiu înregistrează întârzieri la plata taxelor și impozitelor locale.

Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu

Klaus și Carmen Iohannis figurează în evidențele Primăriei Sibiu ca proprietari ai șase imobile situate în municipiu. În paralel cu somațiile transmise de administrația locală, statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a inițiat o acțiune în instanță pentru recuperarea unor despăgubiri legate de un imobil din centrul orașului.

Potrivit instituției, demersul vizează obligarea fostului președinte al României la plata compensațiilor pentru lipsa de folosință a unei cote de 1/2 dintr-o clădire situată pe strada Nicolae Bălcescu.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arată într-un comunicat din partea ANAF.

Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis

Reprezentanții instituției au precizat că familia Iohannis a refuzat plata voluntară, motiv pentru care, în cadrul acțiunii judiciare, s-a solicitat și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestora, în vederea garantării recuperării sumelor datorate statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, transmit oficialii ANAF.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că a preluat, conform legislației în vigoare, jumătate din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, ca urmare a unei moșteniri vacante. Prin acest mecanism, statul a dobândit dreptul de coproprietate asupra clădirii, continuând astfel procedurile de clarificare și recuperare a prejudiciilor asociate imobilului.

Situația juridică și fiscală a proprietăților familiei Iohannis rămâne în atenția autorităților, iar instituțiile implicate susțin că vor continua demersurile necesare pentru recuperarea sumelor considerate datorate bugetului public.

CITEŞTE ŞI: Cazul adolescentului din Craiova care îl amenința pe Klaus Iohannis: de la mesaje online la anchetă penală

ANAF nu se lasă! Nu îl iartă pe Klaus Iohannis: ce măsură pregătește șeful instituției pentru a recupera banii