Acasă » Știri » Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis

Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis

De: David Ioan 16/01/2026 | 20:32
Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis. Foto: Mediafax foto

Primăria Municipiului Sibiu a transmis două somații de plată pe numele lui Klaus și Carmen Iohannis, documente emise în cursul anului trecut, conform informațiilor publicate pe site ul instituției. Prima somație este adresată exclusiv soției fostului președinte, iar cea de a doua îi vizează pe ambii soți.

Autoritățile locale nu pot dezvălui suma datorată și nici natura exactă a restanțelor, acestea fiind încadrate la secret fiscal, însă astfel de notificări sunt emise atunci când contribuabili cu domiciliul sau proprietăți în municipiu înregistrează întârzieri la plata taxelor și impozitelor locale.

Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu

Klaus și Carmen Iohannis figurează în evidențele Primăriei Sibiu ca proprietari ai șase imobile situate în municipiu. În paralel cu somațiile transmise de administrația locală, statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a inițiat o acțiune în instanță pentru recuperarea unor despăgubiri legate de un imobil din centrul orașului.

Soţii Iohannis, somaţi de Primăria Sibiu. Foto: e-serviciielectronice Sibiu

Potrivit instituției, demersul vizează obligarea fostului președinte al României la plata compensațiilor pentru lipsa de folosință a unei cote de 1/2 dintr-o clădire situată pe strada Nicolae Bălcescu.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arată într-un comunicat din partea ANAF.

Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis

Reprezentanții instituției au precizat că familia Iohannis a refuzat plata voluntară, motiv pentru care, în cadrul acțiunii judiciare, s-a solicitat și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestora, în vederea garantării recuperării sumelor datorate statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, transmit oficialii ANAF.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că a preluat, conform legislației în vigoare, jumătate din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, ca urmare a unei moșteniri vacante. Prin acest mecanism, statul a dobândit dreptul de coproprietate asupra clădirii, continuând astfel procedurile de clarificare și recuperare a prejudiciilor asociate imobilului.

 

Situația juridică și fiscală a proprietăților familiei Iohannis rămâne în atenția autorităților, iar instituțiile implicate susțin că vor continua demersurile necesare pentru recuperarea sumelor considerate datorate bugetului public.

CITEŞTE ŞI: Cazul adolescentului din Craiova care îl amenința pe Klaus Iohannis: de la mesaje online la anchetă penală

ANAF nu se lasă! Nu îl iartă pe Klaus Iohannis: ce măsură pregătește șeful instituției pentru a recupera banii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Naba Salem, scoasă pe targă de la Survivor 2026. Ce a pățit Faimoasa în timpul probei
Știri
Naba Salem, scoasă pe targă de la Survivor 2026. Ce a pățit Faimoasa în timpul probei
Delia, prima reacție după ce Lino Golden s-a logodit! Mesajul acid transmis: „Suficient de încrezută”
Știri
Delia, prima reacție după ce Lino Golden s-a logodit! Mesajul acid transmis: „Suficient de încrezută”
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Click.ro
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Naba Salem, scoasă pe targă de la Survivor 2026. Ce a pățit Faimoasa în timpul probei
Naba Salem, scoasă pe targă de la Survivor 2026. Ce a pățit Faimoasa în timpul probei
Frumoasa actriță care făcea furori în România în anii ’90 a ajuns de nerecunoscut. Cum le ...
Frumoasa actriță care făcea furori în România în anii ’90 a ajuns de nerecunoscut. Cum le răspunde fanilor care îi critică aspectul fizic
Delia, prima reacție după ce Lino Golden s-a logodit! Mesajul acid transmis: „Suficient de încrezută”
Delia, prima reacție după ce Lino Golden s-a logodit! Mesajul acid transmis: „Suficient de încrezută”
Bancul de weekend | Sunt 3 tipuri de oameni dimineața
Bancul de weekend | Sunt 3 tipuri de oameni dimineața
Cine este Lucian Popa de la Survivor 2026. Războinicul este printre puținii din România care au reușit ...
Cine este Lucian Popa de la Survivor 2026. Războinicul este printre puținii din România care au reușit această performanță „de fier”
Pescobar revine în forță și îl „articulează” iar pe Lucian Florea: „El e cunoscut cu ...
Pescobar revine în forță și îl „articulează” iar pe Lucian Florea: „El e cunoscut cu relații de-astea așa mai extraconjugale”
Vezi toate știrile
×