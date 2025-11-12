Acasă » Știri » ANAF demarează procesul împotriva lui Klaus Iohannis! Unde va locui fostul președinte după ce i se va pune sechestru pe casă

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 18:41
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să inițieze la începutul săptămânii viitoare procedurile de sechestru pe vila în care locuiesc Klaus și Carmen Iohannis, după ce fostul președinte al României a acumulat un prejudiciu estimat la un milion de euro. Suma reprezintă chirii considerate încasate ilegal pentru un imobil din centrul Sibiului, confiscat anterior de stat.

Conform surselor oficiale, procedura este parte a unui demers mai amplu al Fiscului de recuperare a prejudiciilor generate de încasarea de chirii de la o instituție bancară, în perioada în care imobilul nu mai aparținea legal familiei Iohannis. Dacă suma nu va fi achitată voluntar, ANAF va solicita instanței aplicarea sechestrului pe avere, ceea ce ar include și vila de pe strada Bâlea din Sibiu, evaluată la aproximativ un milion de euro.

Unde va locui Klaus Iohannis după ce i se va pune sechestru pe casă

Situația actuală vine după ce, în urmă cu mai puțin de un an, ANAF a intervenit în forță pentru preluarea unui alt imobil din centrul Sibiului, pierdut definitiv în instanță. Este vorba despre un spațiu comercial achiziționat în 1999, al cărui titlu de proprietate a fost radiat din cartea funciară în 2016, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Brașov. Spațiul, evaluat la peste 300.000 de euro, a fost ocupat anterior de o bancă, iar veniturile obținute din chirie au fost considerate nelegitime de autorități.

Dacă ANAF va pune sechestru pe vila familiei Iohannis din Sibiu, fostul președinte Klaus Iohannis va putea beneficia de dreptul legal la o locuință de protocol, conform prevederilor în vigoare pentru foștii șefi de stat. Aceasta îi va asigura un spațiu de locuit gratuit, până la soluționarea definitivă a situației financiare și judiciare legate de prejudiciul de un milion de euro. Fostul președinte mai poate primi şi o sumă egală cu 75% din indemnizația încasată de preşedintele în exercițiu.

Potrivit declarațiilor de avere publice, familia Iohannis deține mai multe imobile în Sibiu, inclusiv trei case și trei apartamente. Vila în care locuiesc acum are o suprafață de 377 de metri pătrați și o valoare estimată de aproximativ un milion de euro. În 2024, veniturile totale ale familiei, provenite din salarii și chirii, au depășit 64.000 de euro, iar estimările independente plasează averea familiei la aproximativ două milioane de euro.

