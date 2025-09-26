Acasă » Știri » BREAKING | A murit generalul SRI Dumitru Dumbravă

De: Irina Rasoveanu 26/09/2025 | 17:08
Dumitru Dumbravă/ Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Doliu în România! Generalul SRI Dumitru Dumbravă s-a stins din viață. Fostul șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii avea doar 53 de ani. 

În prezent, Dumitru Dumbravă cercetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), alături de Generalul SRI Florian Coldea, într-un dosar de trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat. Cei doi au fost acuzați că lucrau cu avocatul Doru Trăilă, despre care se credea că are influență asupra unor magistrați de la Tribunalul București și de la Curtea de Apel București, pentru a scăpa de dosare penale afaceriști celebri. În schimb, ei cereau sume grele de bani.

Dumitru Dumbravă s-a stins din viață la 53 de ani. Generalul SRI a devenit cunoscut publicului în 2015, atunci când a afirmat, în cadrul unui interviu, că justiţia este un câmp tactic pentru SRI. De asemenea, el a spus atunci că ar fi „angrenat” alături de alte structuri, stârnind mai multe critici.

„Fenomenul corupţiei, ca ameninţare la adresa securităţii naţionale, a intrat relativ recent în portofoliul SRI. (…) Angajarea SRI în această luptă, până la urmă, de asanare morală a societăţii s-a făcut ca structură de suport a autorităţilor judiciare cu atribuţii în materie (…).

Concret, dacă în urmă cu câţiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA, de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanţei prin rechizitoriu, apreciind (naiv am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent ne menţinem interesul/atenţia până la soluţionarea definitivă a fiecărei cauze.

Această manieră de lucru, în care suntem angrenaţi alături de procurori, poliţişti, judecători, lucrători ai DGA ori ai altor structuri similare a scos la iveală punctual şi aspecte care ţin de corupţia sistemului judiciar, în limite care nu trebuie tolerate, dar nici exagerate”, a afirmat Dumbravă, în urmă cu 10 ani, potrivit juridice.com.

Ulterior, generalul a revenit asupra subiectului, susținând că făcea referire la inculpații care ar putea sa să influenţeze actul de justiţie, iar în acest sens era un atribut şi o implicare a SRI. El a subliniat că nu vorbea despre influenţarea justiţiei.

În 2017, i s-a cerut demisia din funcția de secretar general al Serviciului. Mai mult decât atât, Dumitru Dumbravă a fost audiat în Comisia de Control, fiind acuzat că ar fi controlat o rețea de judecători. Un mai târziu, generalul a fost trecut în rezervă, printr-un decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.

Ce se întâmplă cu procesul penal

Anul trecut, în iulie 2024, Dumitru Dumbravă s-a confruntat cu noi probleme. El, Florin Coldea și avocatul Doru Trăilă au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

Generalii SRI au fost acuzați că primeau sume mari de la afaceriști cu probleme pentru a-i scăpa de dosare penale. Patronul Sanimed, Cătălin Hideg, se numără printre persoanele care au apleat la cei doi.

Dumitru Dumbravă și Florin Coldea ar fi cerut, prin intermediari, suma inițială de 700.000 de euro, scăzută ulterior la 600.000 de euro, pentru a-l scăpa de pușcărie. Clienții erau racolați de afaceristul Dan Tocaci. Din cauza lui ar fi început și problemele generalilor.

În ceea ce îl privește pe generalul Dumitru Dumbravă, instanța va constata încetarea procesului penal, după moartea sa. Totuși, restul dosarului se va judeca în continuare.

