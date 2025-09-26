BREAKING | Milionar rus, găsit MORT în toaleta consulatului armean din Rusia

Milionarul rus Boris Avakian, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit fără suflare pe data de 23 septembrie 2025, în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. Totul s-ar fi întâmplat după ce Avakian a fugit din sala de judecată, fiind acuzat pentru o fraudă de milioane de dolari.

Boris Avakian a ieșit din sala de judecată spunând că merge să fumeze, dar nu s-a mai întors. Acest incident ridică mari semne de întrebare cu privire la circumstanțele morții sale. Autoritățile ruse susțin ca ar fi vorba despre o sinucidere, însă avocații lui Avakian și oamenii legii armeni exclud această ipoteză.

Boris Avakian a fost găsit fără viață în toaleta consulatului armean

Milionarul rus avea un trecut tumultos. În anul 2016 acesta a fost arestat la domiciliu în Rusia, dar a fugit la Paris. Acolo s-a căsătorit cu Mrs. World 2014, Iulia Ionina. În ziua în care a fost găsit fără viață, bărbatul fugise în sala de judecată pe motiv că merge să fumeze și nu s-a mai întors, iar la câteva ore a fost găsit decedat.

Moartea sa ridică mari suspiciuni, fiind ultima dintr-o serie de decese inexplicabile în rândul elitelor ruse, iar armenii refuză să predea corpul anchetatorilor ruși, ceea ce alimentează și mai mult aceste suspiciuni. Mai mult decât atât, milionarul nu era străin de problemele cu legea. În luna august procurorii ruși l-au eliberat după ce a semnat un contract cu Ministerul Apărării pentru a lua parte la războiul din Ucraina, dar a fost arestat, din nou, în septembrie „din cauza eschivării de la plecarea către operațiunea ,militară specială”.

„A fost depusă o moțiune pentru redeschiderea cazului din cauza rezilierii acestui contract, din cauza faptului că Avakian nu a plecat în Districtul Militar Special. Instanța a audiat moțiunea, precum și chestiunea arestării preventive. Instanța s-a retras în sala de deliberări pentru a pronunța o hotărâre. În acest moment, Avakian a părăsit tribunalul și a dispărut” a explicat Daria Lebedevam șeful Serviciului de Presă al Tribunalelor din Sankt Petersburg.

