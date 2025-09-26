DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător a murit după ce s-a lovit la cap, pe teren. Avea doar 21 de ani

Fotbalul englez este zguduit de vestea tragică a pierderii tânărului fotbalist Billy Vigar, care a murit la vârsta de 21 de ani în urma unei accidentări grave suferite în timpul unui meci de liga secundă. Vigar, care a evoluat anterior în sistemul de tineret al clubului Arsenal, fusese transferat recent la Chichester City, echipă pentru care evolua în prezent.

Billy Vigar a fost unul dintre jucătorii promițători din sistemul de tineret al Arsenal. S-a alăturat academiei clubului londonez în 2017, la vârsta de 14 ani, și a progresat rapid prin grupele Under-18 și Premier League 2. Deși nu a jucat niciodată pentru prima echipă a Gunners, a fost un element constant în echipele de tineret, contribuind cu goluri și pase decisive în competițiile interne ale ligii de juniori. În sezonul 2021/22 al Premier League U18, Vigar a reușit patru goluri și două assist-uri, evidențiindu-se prin evoluțiile sale consistente.

Cum s-a produs tragicul incident

Incidentul s-a produs în timpul unui meci disputat împotriva echipei Wingate & Finchley. Într-un moment al jocului, Vigar a încercat să împiedice mingea să iasă în afara terenului și s-a lovit violent de un zid de beton situat la marginea terenului. Impactul i-a provocat o leziune cerebrală severă, care s-a dovedit a fi fatală. După accident, fotbalistul a fost internat în stare critică și plasat în comă indusă, în încercarea medicilor de a-i stabiliza starea. În ciuda intervențiilor medicale, leziunea suferită a fost prea gravă, iar tânărul fotbalist a decedat în dimineața zilei de joi, 25 septembrie 2025.

„După ce a suferit o leziune cerebrală gravă sâmbăta trecută, Billy Vigar a fost în comă indusă. Marți a avut nevoie de o operație pentru a-i spori șansele de recuperare. Deși acest lucru l-a ajutat, leziunea s-a dovedit a fi prea gravă pentru el și a decedat joi (25) dimineața.

Răspunsurile la actualizarea inițială arată cât de mult era apreciat și iubit Billy în cadrul acestui sport. Familia sa este devastată de faptul că acest lucru s-a întâmplat în timp ce el practica sportul pe care îl iubea.”, se arată într-un comunicat, potrivit mirror.co.uk.

În iulie 2022, Billy a semnat primul său contract profesional cu Arsenal, marcând un pas important în cariera sa. Ulterior, acesta a fost transferat la Hastings United cu titlu gratuit, înainte de a ajunge la Chichester City în vara anului 2025. Traseul său arată un parcurs tipic al tinerilor fotbaliști talentați care încearcă să își facă loc în fotbalul profesionist, trecând prin mai multe echipe și ligi pentru a câștiga experiență și vizibilitate.

Federația de Fotbal a confirmat decesul lui Billy Vigar, adăugându-l pe lista jucătorilor care și-au pierdut viața în timpul sau ca urmare a practicării fotbalului. Comunitatea fotbalistică britanică a fost profund afectată de această pierdere, mulți observatori subliniind talentul și potențialul enorm al tânărului mijlocaș.

