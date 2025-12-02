Acasă » Știri » Ce sfat de viață i-a dat Gigi Becali unui adolescent. Imaginile au făcut înconjurul internetului!

Ce sfat de viață i-a dat Gigi Becali unui adolescent. Imaginile au făcut înconjurul internetului!

De: Maria Roșca 02/12/2025 | 11:25
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui adolescent/sursă foto: captură video TIkTok

Gigi Becali a ajuns din nou în centrul atenției! Imaginile cu latifundiarul din Pipera – când îi oferă unui adolescent sfaturi de viață – s-au viralizat. 

Dacă până acum Gigi Becali reușea să ajungă în trending pe TikTok datorită momentelor în care scoate teancul de bani din buzunar și îi împărțea la nevoiași sau la liceeni din București, de data aceasta, un simplu îndemn al acestuia a reușit să facă înconjurul internetului.

Gigi Becali, îndemn la credință pentru tinerii din România

Gigi Becali a devenit viral pe TokTok după ce a fost abordat de un adolescent pe stradă. Tânărul i-a cerut latifundiarului din Pipera un sfat de viață, iar vorbele acestuia au făcut înconjurul internetului.

Tânărul l-a rugat pe Becali să îi ofere un sfat de viață, iar răspunsul nu a întârziat să apară. Scurt și la obiect, finanțatorul FCSB nu a stat prea mult pe gânduri și nici nu a dezvoltat un răspuns elaborat, ci s-a rezumat strict la trei cuvinte: ”Biserică, credință, Hristos”.

Postarea a s-a viralizat rapid, iar utilizatorii au reacționat imediat:

”Și bani mulți prin manipulare și pariuri grele :))”

”Întâi înșelăciuni și combinații apoi ne căim”

”Și trădare națională…”

”Becali – IUDA”

”M-am lămurit și cu nea Gigi”

”Am renunțat să fiu suporter FCSB… deși țin cu Steaua din 84, apoi FCSB… am ales Steaua Roșie Belgrad”

”Becali a trădat poporul român”

”Iuda vorbește despre credință”

”Acum că e pe ultima sută de metri”

