Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?

De: Keva Iosif 08/11/2025 | 23:40
Vedetele par să trăiască mereu într-o lume strălucitoare. Dar în spatele aparențelor, pândesc și multe pericole. Motiv pentru care și-au angajat și bodyguarzi de încredere. Pentru unii, protecția nu mai e un moft, ci o necesitate. De la foști polițiști ajunși după gratii, la ofițeri secreți sau interlopi cu reputație, gărzile de corp ale vedetelor din România par desprinse din filmele cu mafioți!

Să începem cu actualul bodyguard al lui Gigi Becali, cunoscut sub porecla „Gaboru’”, care are o poveste demnă de scenariile hollywoodiene.

Pe numele său real George Curelea, acesta a lucrat inițial ca agent de poliție la Secția 14 din București.

Tentația banilor l-a făcut să accepte un „job secundar” într-un club de noapte, ca bodyguard. O mișcare riscantă pentru un om al legii. Dar lucrurile au luat o turnură și mai gravă: Gaboru’ a fost condamnat pentru trafic de droguri.

Anii de închisoare nu l-au scos însă din joc. După eliberare, a fost văzut în loja oficială de pe Arena Națională, la meciul FCSB – Manchester United (pe 30 ianuarie), stând chiar lângă latifundiarul din Pipera.

Așa a intrat „în sistemul” lui Becali. Acum, Gaboru’ este mereu în preajma patronului de la FCSB, omul de încredere care îi păzește spatele, dar și reputația.

Fane Dediu, fostul om al lui Becali, acum garda de corp a lui Cosmin Olăroiu

Înainte ca „Gaboru” să fie în echipa latifundiarului, bodyguard îi era Ștefan Dediu, cunoscut drept Fane Dediu, care acum îi asihură paza lui Cosmin Olăroiu atunci când vine în România.

Specialist în Jiu Jitsu brazilian, respectat în cercurile de securitate privată, Dediu a plătit scump loialitatea față de Becali. În 2009, în celebrul dosar al „furtului mașinii”, a fost arestat alături de ceilalți bodyguarzi ai milionarului, fiind acuzat că i-ar fi sechestrat pe hoți.

A petrecut 29 de zile în arest, iar mai târziu a primit o condamnare cu suspendare de 3 ani. De atunci, s-a distanțat de scandalurile patronului de la FCSB și a devenit omul de încredere al lui Olăroiu.

Fane Dediu (dreapta) îi păzește spatele lui Cosmin Olăroiu

Cei care îl cunosc spun că Fane Dediu e „un munte de calm și forță”, genul de om care îți zâmbește politicos, dar în două secunde te poate pune la pământ.

Frații Tate și fostul ofițer DGPI care le știe toate secretele

Nici frații Andrew și Tristan Tate nu se lasă mai prejos când vine vorba de protecție. Garda lor de corp e condusă de un om cu o carieră impresionantă: Bogdan Stancu, fost ofițer de informații al DGPI (fostul „Doi și-un sfert”).

Acesta a povestit într-un interviu pentru BBC că a fost martor la lumea decadentă din vila fraților Tate, acolo unde spune că peste 100 de femei au trecut pragul casei miliardarilor acuzați de trafic de persoane și viol.

Unele dintre ele au înțeles greșit realitatea”, a spus Stancu, explicând că uneori a fost nevoit să scoată femeile din casă, dar fără a folosi forța.

Antonia și Alex Velea, păziți de un interlop

În timp ce alții aleg foști polițiști sau ofițeri, Antonia și Alex Velea au mers pe o altă rețetă: bodyguarzi cu mușchi și reputație de stradă.

Pentru siguranța familiei lor, cei doi artiști l-ar fi angajat pe Roger Bogdan și Vali Afganu’, doi bărbați bine cunoscuți în cercurile de sportivi de contact, dar și în lumea interlopă.

Roger Bogdan, în special, are un trecut care ridică sprâncene: ar fi fost implicat în afaceri dubioase și chiar ar fi deschis un bordel în centrul Capitalei, potrivit presei mondene. Rival declarat al clanului Caranilor, Roger e un personaj temut, respectat și controversat deopotrivă.

Roger Bogdan (stânga) și Vali Afganu (dreapta)

Dar pentru Antonia și Velea, este omul de încredere care le asigură liniștea, mai ales după ce în trecut au primit amenințări.

Așadar, care credeți că este cel mai periculos bodyguard din showbiz?

