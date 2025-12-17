Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » SUA pune pe pauză investițiile de 31 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie. Care este motivul

SUA pune pe pauză investițiile de 31 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie. Care este motivul

De: Irina Vlad 17/12/2025 | 08:20
SUA pune pe pauză investițiile de 31 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie. Care este motivul
Statele Unite au suspendat investiția promisă de 31 de miliarde de lire sterline în tehnologia britanică/ sursă foto: Profimedia

Statele Unite au suspendat investiția promisă de 31 de miliarde de lire sterline în tehnologia britanică din cauza unor dezacorduri comerciale, ceea ce reprezintă un grav regres în relațiile dintre SUA și Marea Britanie.

Acordul de prosperitate tehnologică în valoare de 31 de miliarde de lire sterline, salutat de către ministrul Keir Starmer ca „o schimbare generațională în relația noastră cu SUA” atunci când a fost anunțat în timpul vizitei de stat a lui Donald Trump, a fost suspendat de Washington.

SUA pune pe pauză investițiile de 31 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie

Ca parte a acordului, companiile tehnologice americane s-au angajat să cheltuiască miliarde în Marea Britanie, inclusiv o investiție de 22 de miliarde de lire sterline din partea Microsoft și 5 miliarde de lire sterline din partea Google. Dar Washingtonul a suspendat punerea în aplicare a acordului, invocând lipsa de progrese din partea Marii Britanii în reducerea barierelor comerciale în alte domenii.

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

Oficialii britanici au încercat să minimizeze importanța acestei evoluții, care a fost raportată pentru prima dată de New York Times. Ziarul a afirmat că administrația Trump era nemulțumită de faptul că Marea Britanie continua să perceapă o taxă pe serviciile digitale companiilor americane de tehnologie și de normele sale privind siguranța alimentară, care interzic exportul anumitor produse agricole.

O sursă din cadrul guvernului britanic a declarat că este vorba despre „negocierile dure obișnuite ale americanilor” și a afirmat că acordul privind exporturile britanice de produse farmaceutice fără taxe vamale către SUA a fost negociat în mod intermitent înainte de a fi finalizat.

„Secretarul american al comerțului Howard Lutnick este un tip dur. Înțelegem că americanii negociază incredibil de dur, dar noi ne vom menține poziția. Ei vor ce este mai bun pentru țara lor, noi vrem ce este mai bun pentru a noastră”, notează presa străină.

Acordul de prosperitate includea crearea unei zone de creștere bazate pe inteligența artificială în nord-estul Angliei, care, potrivit oficialilor britanici, ar putea genera până la 30 de miliarde de lire sterline și crea 5.000 de locuri de muncă.

„Sperăm să reluăm colaborarea cu Regatul Unit odată ce va face progrese substanţiale în implementarea angajamentelor sale” legate de acordurile comerciale, a scris Michael Kratsios, consilierul pentru tehnologie al Casei Albe, pe reţeaua socială X.

Decizia de a suspenda acordul dintre SUA și Marea Britanie este o lovitură pentru guvernul britanic, care a promovat acordul ca pe un premiu pentru angajamentul său intens de un an cu SUA pentru a evita tarifele asupra exporturilor britanice. Ca parte a ofensivei sale diplomatice, prim-ministrul Keir Starmer l-a găzduit pe Trump pentru a doua vizită de stat la Castelul Windsor în septembrie, o onoare fără precedent pentru un președinte american.

Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii

Donald Trump, o nouă apariție îngrijorătoare! Ce au observat jurnaliștii pe mâna lui? Casa Albă vine cu explicații

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta care s-a camuflat bine de tot ca să evite gerul năpraznic! Recunoști cine a băgat „capul la cutie” mai ceva ca o țestoasă?
Showbiz internațional
Vedeta care s-a camuflat bine de tot ca să evite gerul năpraznic! Recunoști cine a băgat „capul la…
Pacea din Ucraina, mai aproape ca oricând. Trump îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii: ”Au pierdut!”
Showbiz internațional
Pacea din Ucraina, mai aproape ca oricând. Trump îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii: ”Au pierdut!”
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035, dar eliminarea motoarelor cu combustie internă nu se încheie aici
Mediafax
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035,...
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie
Gandul.ro
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce...
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”
Digi24
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Mediafax
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro. Cum a procedat România
Digi 24
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de...
Președintele, așteptat de un grup de români în fața ambasadei din UK: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția”. Mesajul șefului statului
Digi24
Președintele, așteptat de un grup de români în fața ambasadei din UK: „Nicușoare, nu mai...
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie
Gandul.ro
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras ...
Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras deja din competiție
Ingredientul simplu cu care poți să acrești ciorba dacă ai uitat să cumperi borș sau lămâie
Ingredientul simplu cu care poți să acrești ciorba dacă ai uitat să cumperi borș sau lămâie
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca ...
Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul
Derapajul lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu: ”Nu întâmplător ...
Derapajul lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu: ”Nu întâmplător am pomenit”
Program TV 17 decembrie 2025. Surpriză atipică pe micile ecrane: cu cine se va duela Chefi la Cuțite
Program TV 17 decembrie 2025. Surpriză atipică pe micile ecrane: cu cine se va duela Chefi la Cuțite
Vezi toate știrile
×