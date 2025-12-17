SUA pune pe pauză investițiile de 31 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie. Care este motivul

Statele Unite au suspendat investiția promisă de 31 de miliarde de lire sterline în tehnologia britanică din cauza unor dezacorduri comerciale, ceea ce reprezintă un grav regres în relațiile dintre SUA și Marea Britanie.

Acordul de prosperitate tehnologică în valoare de 31 de miliarde de lire sterline, salutat de către ministrul Keir Starmer ca „o schimbare generațională în relația noastră cu SUA” atunci când a fost anunțat în timpul vizitei de stat a lui Donald Trump, a fost suspendat de Washington.

SUA pune pe pauză investițiile de 31 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie

Ca parte a acordului, companiile tehnologice americane s-au angajat să cheltuiască miliarde în Marea Britanie, inclusiv o investiție de 22 de miliarde de lire sterline din partea Microsoft și 5 miliarde de lire sterline din partea Google. Dar Washingtonul a suspendat punerea în aplicare a acordului, invocând lipsa de progrese din partea Marii Britanii în reducerea barierelor comerciale în alte domenii.

Oficialii britanici au încercat să minimizeze importanța acestei evoluții, care a fost raportată pentru prima dată de New York Times. Ziarul a afirmat că administrația Trump era nemulțumită de faptul că Marea Britanie continua să perceapă o taxă pe serviciile digitale companiilor americane de tehnologie și de normele sale privind siguranța alimentară, care interzic exportul anumitor produse agricole.

O sursă din cadrul guvernului britanic a declarat că este vorba despre „negocierile dure obișnuite ale americanilor” și a afirmat că acordul privind exporturile britanice de produse farmaceutice fără taxe vamale către SUA a fost negociat în mod intermitent înainte de a fi finalizat.

„Secretarul american al comerțului Howard Lutnick este un tip dur. Înțelegem că americanii negociază incredibil de dur, dar noi ne vom menține poziția. Ei vor ce este mai bun pentru țara lor, noi vrem ce este mai bun pentru a noastră”, notează presa străină.

Acordul de prosperitate includea crearea unei zone de creștere bazate pe inteligența artificială în nord-estul Angliei, care, potrivit oficialilor britanici, ar putea genera până la 30 de miliarde de lire sterline și crea 5.000 de locuri de muncă.

„Sperăm să reluăm colaborarea cu Regatul Unit odată ce va face progrese substanţiale în implementarea angajamentelor sale” legate de acordurile comerciale, a scris Michael Kratsios, consilierul pentru tehnologie al Casei Albe, pe reţeaua socială X.

Decizia de a suspenda acordul dintre SUA și Marea Britanie este o lovitură pentru guvernul britanic, care a promovat acordul ca pe un premiu pentru angajamentul său intens de un an cu SUA pentru a evita tarifele asupra exporturilor britanice. Ca parte a ofensivei sale diplomatice, prim-ministrul Keir Starmer l-a găzduit pe Trump pentru a doua vizită de stat la Castelul Windsor în septembrie, o onoare fără precedent pentru un președinte american.

