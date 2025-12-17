Crezând că și-a găsit jumătatea, o româncă de 24 de ani s-a cuplat cu un bărbat din Egipt. Mare greșeală! Ce i-a făcut egipteanul, când l-a anunțat că-l părăsește

O româncă în vârstă de 24 de ani, stabilită în Italia a trăit experiențe traumatizante alături de fostul său partener. Tânăra a declarat că, pe parcursul relației, ar fi fost supusă abuzurilor repetate, iar după despărțire bărbatul ar fi recurs la un gest extrem.

Deși credea că și-a găsit jumătatea pe meleaguri străine, o româncă stabilită în Italia a trecut prin coșmarul vieții sale. Ea îl acuză pe fostul partener, de 27 de ani, de origine egipteană de rele tratamente în familie și hărțuire și se află în plin proces. Aceast a depus o plângere împotriva lui în anul 2022. Recent, a povestit despre calvaru prin care a trecut în fața unei judecătoare la tribunalul din Viterbo, în regiunea Lazio.

Aceasta a susținut că ar fi fost agresată în repetate rânduri, fiind lovită cu pumnii, palmele și picioarele, dar și supusă insultelor și amenințărilor constante. Potrivit declarațiilor sale, gelozia bărbatului ar fi fost permanentă, ajungând până la a o „ține sechestrată în casă”.

Mai mult, românca a afirmat că presiunile exercitate asupra ei au fost atât de intense încât a fost constrânsă să renunțe la locul de muncă.

„Mă supunea unui control constant, inclusiv la locul de muncă, obligându-mă să-mi dau demisia, amenințându-mă cu moartea pe mine și chiar pe persoane apropiate mie”, a spus tânăra în vârstă de 24 de ani.

După încheierea relației, femeia s-a mutat la locuința mamei sale, însă, potrivit declarațiilor din instanță, fostul partener ar fi continuat să o urmărească și să insiste pentru o împăcare. În cele din urmă, acesta ar fi recurs la un gest extrem pentru a se răzbuna și a publicat fotografiile în care tânăra apărea dezbrăcată pe WhatsApp.

„Din răzbunare, a publicat la statusul său (de WhatsApp – n.r.) fotografiile mele intime”, a mai spus aceasta.

Inculpatul este reprezentat de avocatul Luigi Mancini și, la momentul faptelor, ar fi lucrat la o spălătorie auto din provincie. Procesul a fost amânat pentru luna ianuarie, când urmează să aibă loc dezbaterile finale.

