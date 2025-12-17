Acasă » Știri » Andreea Țîșnei a murit la doar 41 de ani, după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni. Șoferul vinovat nu ar fi observat-o

17/12/2025 | 10:10
Ea este Andreea Florențina Țîșnei, femeia care a murit spulberată pe o trecere de pietoni din Iași, din zona Baza 3. Impactul a fost atât de violent, încât victima a murit pe loc. Șoferul vinovat este un tânăr de 20 de ani care avea permisul de conducere de puțin timp. 

Nenorocirea a avut loc duminică, 14 decembrie 2025, în zona Baza 3 – pe Calea Chișinăului din Iași. Andreea Florentina Țîșnei se îndrepta către locul de muncă, iar la un moment dat, în timp ce se afla pe o trecere de pietoni, femeia a fost lovită din plin de o mașină Volkswagen Golf – condusă de un șofer de 20 de ani. Ionuț Iustin Cucoș avea permisul de conducere de puțin timp, iar în momentul accidentului nu ar fi respectat limita de viteză legală.

Andreea Florentina a murit pe loc

”În dimineața zilei de 14 decembrie a.c., polițiștii au stabilit că un bărbat de 20 de ani a accidentat o femeie de 41 de ani, aflată pe trecerea de pietoni. În urma impactului, femeia a decedat. Șoferul a fost testat alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Potrivit presei locale, în urmă cu doar câteva luni, tânărul de 20 de ani ar fi avut permisul suspendat din cauză că ar fi condus cu viteză excesivă. Ionuț Iustin Cucoș era cunoscut în anturajul său pentru stilul agresiv pe care îl adopta atunci când conducea mașina.

Cei care doresc să își ia rămas bun de la Andreea Florentina sunt așteptați la capela Sfântul Petru și Pavel, urmând ca înmormântarea să aibă loc joi, 18 decembrie 2025.

„Cu profundă durere vă anunțăm că trupul neînsuflețit al surorii noastre Țîșnei Andreea Florentina  va fi depus la Capela Sfântul Petru și Pavel, iar înmormântarea va avea loc joi, 18 decembrie, la ora 10:30”, a scris sora Andreei pe o rețea de socializare.

 

