Cele 3 zodii care au parte de tensiuni înainte de Anul Nou. Ies la iveală secrete nebănuite!

Finalul anului 2025 aduce tensiuni intense și introspecție pentru trei zodii, în special în ceea ce privește relațiile personale. Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, cosmosul șoptește un adevăr rar: acesta nu este doar un alt an care se încheie, ci un final karmic. Iată care sunt cele trei semne zodiacale ghinioniste.

Anul 2025 marchează un final karmic puternic, odată cu ieșirea lui Saturn din Pești, instalarea lui Pluto în Vărsător și schimbarea axei eclipsei, semnalând încheierea ciclurilor începute în 2017. Pentru semnele zodiacale precum Gemeni, Capricorn și Rac, acesta este perioada (ultimele zile din an) detoxifierii emoționale și al curățării karmice înainte ca o actualizare spirituală colectivă să înceapă în 2026. Universul nu pune capăt lucrurilor, ci realiniază destinele.

GEMENI

Închiderea karmică pentru Gemeni are legătură cu parea de comunicare și adevăr. Din 2022, ai spus „da” prea multor lucruri, ai încercat să mulțumești pe toată lumea sau ți-ai ascuns adevărul în spatele unor cuvinte inteligente.

Nodul Nord s-a mutat în polaritatea semnului tău, axa Săgetător-Gemeni, stârnind nevoia de responsabilitate. Universul îți reamintește: cuvintele au putere, iar tăcerea are consecințe. Conversațiile predestinate și oportunitățile de a-ți rescrie povestea vin la sfârșitul anului 2025. 2026 deschide o nouă linie temporală.

RAC

Se preconizează că finalul anului 2025 va zgudui nucleul emoțional al Racului, forțându-l să se confrunte cu cele mai ascunse temeri și limite. Stresul legat de jonglarea între obligațiile familiale și obiectivele personale ar putea duce la conflicte neașteptate, conducând la o potențială epuizare emoțională. Anul 2025 este marea finală a unui lung test karmic între control și renunțare. De când Saturn a început să-ți testeze fundamentele emoționale, ți s-a cerut să renunți la nevoia de a controla rezultatele și să ai încredere în fluxul sincronizării divine.

CAPRICORN

Cu Marte, planeta lor guvernatoare, în mișcare retrogradă la începutul anului, o parte din Capricorni s-ar putea să se confrunte cu tensiuni la locul de muncă, care se vor reflecta și în viața personală și de familie. Provocarea lor este să se îndepărteze de certurile inutile și să se concentreze pe introspecție. Pe măsură ce Pluto părăsește definitiv semnul tău, închei în sfârșit un ciclu karmic de 15 ani care s-a învârtit în jurul controlului, ambiției și suprasolicitării. În ultimul trimestru al anului 2025, fă-ți timp pentru reflecție: ai urcat munți care nici măcar nu erau ai tăi?

