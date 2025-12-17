Carmen Harra, dezvăluiri uluitoare despre ”puișorul” Rodicăi Stănoiu: ”A luat-o în gheara lui, ca să poată să pună mâna pe tot”

După moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu, au ieșit la iveală mai multe controverse care complică și mai mult cazul. Ancheta autorităților este în plină desfășurare, iar procurorii au decis exhumarea trupului neînsuflețit al fostei demnitare, pentru a verifica dacă există urme de violență care ar fi putut conduce la deces. Carmen Harra a oferit detalii despre ce s-a întâmplat cu fostul ministru al Justiției.

Autoritățile au cerut o nouă necropsie, menită să clarifice circumstanțele exacte ale morții Rodicăi Stănoiu și să ofere răspunsuri într-un caz care a stârnit multe speculații în rândul publicului.

Clarvăzătoarea, psihologul și numerologul Carmen Harra a ales să rupă tăcerea. Aceasta a vorbit despre decesul Rodicăi Stănoiu, dar și despre relația fostei demnitare cu partenerul ei de viață, făcând declarații dure care au atras imediat atenția publicului. Ea a descris comportamentul bărbatului ca fiind manipulator și lipsit de empatie, subliniind că ar fi fost „un prădător” care și-a urmărit scopul.

„El nu are empatie, el are problemă antisocială. Deci el nu se vede sub ochii societății, el crede că are toate drepturile și este extrem de controlator”, a declarat Carmen Harra.

Cum ar fi fost relația dintre cei doi?

Clarvăzătoarea a mai explicat că relația dintre cei doi a fost una de tip posesiv, în care fostul ministru ar fi fost complet izolată de partener și supusă dominației acestuia.

„Deci el a luat-o în gheara lui, exact așa cum deschizi tu și a închis-o într-o existență în care nu exista decât el cu o singură intenție, părerea mea, să poată să pună mâna pe tot ce era”, a explicat Carmen Harra.

În plus, aceasta a sugerat că motivația principală a bărbatului ar fi fost una materială. Se pare că tiparul relațional al bărbatului arată o preferință pentru femei mai în vârstă, fiind incapabil să dezvolte relații emoționale normale cu persoane de vârsta lui.

„El a văzut acolo oportunitatea ca el să își facă o viață foarte bună. Următoarea femeie din viața lui va fi tot o femeie în vârstă, pentru că el nu poate să aibă relații normale, emoționale cu o femeie de vârsta lui. El are nevoie de figura asta maternă”, a completat Carmen Harra.

