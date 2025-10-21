Acasă » Știri » Nostradamus, previziune îngrijorătoare! Ce susținea că se va întâmpla la finalul anului 2025, în Europa

Nostradamus, previziune îngrijorătoare! Ce susținea că se va întâmpla la finalul anului 2025, în Europa

21/10/2025
Nostradamus, previziune îngrijorătoare! Ce susținea că se va întâmpla la finalul anului 2025, în Europa

Predicțiile lui Nostradamus pentru sfârșitul lui 2025 stârnesc din nou teamă! Între mit, astrologie și tensiunile lumii moderne. 

Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, numele lui Nostradamus revine tot mai des în atenția publicului. Fiecare perioadă marcată de neliniști politice sau de conflicte reînvie interesul pentru scrierile celui mai celebru vizionar al lumii medievale. De data aceasta, atenția este concentrată asupra unor catrene interpretate de cercetători și pasionați drept avertismente pentru un posibil conflict global, o nouă conflagrație care ar putea zgudui planeta.

Ce previziuni a făcut Nostradamus

Interpreții moderni susțin că unele versuri ale astrologului francez vorbesc despre o perioadă în care „Marte domină printre stele”, o expresie considerată simbol al războiului. Aceste pasaje au fost puse în legătură cu tensiunile actuale din Asia de Est, războiul prelungit din Ucraina și relațiile fragile dintre Rusia și NATO, toate elemente care, combinate, dau senzația unui echilibru global tot mai precar.

„Când Marte își va conduce calea printre stele, sângele uman va stropi sanctuarul. Trei focuri se ridică din laturile estice, în timp ce Vestul își pierde lumina în tăcere”

Analize recente publicate de institute internaționale de strategie, precum Consiliul Atlantic și RAND Corporation, susțin că riscul izbucnirii unui conflict global de mari proporții până în 2026 ar fi de aproximativ 30%. Datele nu sunt neapărat o profeție, ci rezultatul unor evaluări militare și economice, dar pentru mulți, coincid surprinzător de bine cu previziunile vechi de peste patru secole ale lui Nostradamus.

Analize recente publicate de institute internaționale de strategie, precum Consiliul Atlantic și RAND Corporation, susțin că riscul izbucnirii unui conflict global de mari proporții până în 2026 ar fi de aproximativ 30%. Datele nu sunt neapărat o profeție, ci rezultatul unor evaluări militare și economice, dar pentru mulți, coincid surprinzător de bine cu previziunile vechi de peste patru secole ale lui Nostradamus.

În catrenele sale, autorul francez descria perioade dominate de sânge, distrugeri și de o schimbare a echilibrului de putere între Est și Vest. Unii exegeți ai operei sale văd aici o trimitere către apariția unor forțe emergente din Asia, în timp ce influența lumii occidentale se estompează. Imaginea „luminii care se stinge în tăcere” este considerată o metaforă a declinului civilizației occidentale, într-un context de crize și transformări geopolitice.

