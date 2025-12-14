Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Totul va fi la picioarele tale”

Următorii 7 ani se anunță extrem de productivi pentru o parte din nativii născuți într-o zodie de Aer. Astroloaga Mariana Cojocaru anunță schimbări majore în plan astrologic. Acest semn zodiacal va conduce lumea în următorii 7 ani. Iată despre cine este vorba!

Ultimele luni din 2025 au venit cu transformări uriașe pentru o parte din cei născuți în zodia Vărsător. Ceea ce e mai bun abia acum urmează, deoarece energia intensă a lui Pluto va aduce curaj, o dorință profundă de schimbare și renaștere.

Potrivit astrologului Mariana Cojocaru, Vărsătorii se află în centrul unor transformări mari, dat fiind că Pluto tranzitează semnul lor. În următorii 7 ani, acești nativi își vor da seama ceea ce trebuie schimbat în viața lor și ce merită atenția lor pe termen lung. Urmează o perioadă intensă din punct de vedere emoțional.

Zodia Vărsător va conduce lumea în următorii 7 ani

O parte din nativii Vărsător vor avea ocazia să-și depășească limitele, să își regăsească motivația pierdută și să înceapă o viață nouă. Nimeni nu-i va mai putea ține pe loc pe acești nativi. În locul confuziei apare claritatea unui nou început, iar finalul anului 2025 devine un portal al transformărilor personale și profesionale.

Vărsătorii trec printr-o perioadă de transformare profundă, perioadă care se va întinde pe următorii 7 ani. Unii dintre ei vor schimba locul de muncă, cariera profesională, iar alții vor începe proiecte bănoase, care vin la pachet cu faima. Veniturile vor crește, iar cele mai grele obiective vor putea fi atinse.

Pe plan profesional, este posibil ca Vărsătorii să renunțe la unele persoane, legături de prietenie de până acum, însă asta nu este o tragedie. Relațiile cu rudele devin din ce în ce mai închegate, însă nu sunt excluse complet șansele de trădare sau anumite capcane, așa că fiți cu ochii în patru. Urmează 7 ani în care siguranța și stabilitatea devin prioritățile principale, iar eforturile din trecut încep să dea roade.

