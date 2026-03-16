Horoscop rune 16-22 martie 2026. Luna nouă și următorul echinocțiu de primăvară aduc noi începuturi

Astrologul runic Randi Bjærum folosește practica străveche vikingă pentru a-ți prezice iubirea, banii, cariera, stilul și sănătatea săptămânal. Divinația în rune este o artă străveche, care poate fi urmărită până la zeul nordic Odin. Vikingii au continuat această tradiție, folosind simboluri runice în bijuterii, pe haine și arme pentru a-și amplifica energia.

Fiecare persoană are propria sa piatră runică, în funcție de ziua și ora nașterii. Această runa a nașterii indică abilitățile, talentele și resursele pe care le aduci în viață.

Horoscop rune 16-22 martie 2026

Astrologia runică săptămânală poate dezvălui ce energii, evenimente și schimbări apar și cum poți acționa cel mai bine asupra lor. Horoscopul runic este un ghid pentru călătoria ta spirituală și pentru modul în care poți trăi viața la maximum.

Perthro (13 ianuarie – 28 ianuarie)

Ceva ascuns poate deveni vizibil. Luna nouă de joi și următorul echinocțiu de primăvară aduc înțelegerea unei situații. O surpriză poate să-ți ofere o oportunitate nouă. Rămâi deschis la neașteptat.

Algiz (28 ianuarie – 13 februarie)

Devii mai conștient de ceea ce îți aduce siguranță. Apare un nou început în modul în care îți protejezi energia. Oamenii potriviți pot fi mai aproape decât crezi. Alege ceea ce aduce calm corpului tău.

Sowilo (13 februarie – 27 februarie)

Motivația ta poate începe să crească din nou. Vei avea un nou start în obiectivele și direcția ta. Poți simți mai clar pentru ce vrei să îți folosești energia. Poate că deja ai intuit asta în timpul eclipsei lunare de acum două săptămâni. Începe să acționezi, dar gândește pe termen lung.

Teiwaz (27 februarie – 14 martie)

Curajul și integritatea pot deveni teme importante. Un nou început într-o situație în care trebuie să stai ferm pe convingerile tale apare la orizont. Alții pot căuta claritate de la tine. Rămâi ferm în alegerile tale. Gândește pe termen lung.

Berkano (14 martie – 30 martie)

Ceva nou și delicat poate începe să crească. Vine un nou început în ceva care are nevoie de timp și grijă. Mici acțiuni pot duce la rezultate mari. Oferă timp și hrană lucrului care este menit să crească. Gândește pe termen lung.

Ehwaz (30 martie – 14 aprilie)

Un parteneriat poate primi energie reînnoită. Când trageți în aceeași direcție, lucrurile se mișcă mai ușor. Ceva la care te-ai gândit în timpul eclipsei lunare de acum două săptămâni poate fi acum pregătit pentru acțiune.

Mannaz (14 aprilie – 29 aprilie)

Te poți vedea mai clar prin ceilalți. Luna nouă de joi și următorul echinocțiu de primăvară aduc un nou început în înțelegerea de sine. O conversație poate să-ți deschidă ochii. Ascultă ceea ce oglinda îți dezvăluie.

Laguz (29 aprilie – 14 mai)

Emoțiile și intuiția devin mai clare. Apare un nou restart în modul în care îți urmezi instinctele. Ceea ce se simte corect te poate ghida înainte. Ai încredere în vocea liniștită din interiorul tău și petrece timp pentru a o dezvolta.

Ingwaz (14 mai – 29 mai)

O idee poate fi pregătită să devină realitate. Vine un nou gând în ceva ce ai purtat în interiorul tău mult timp. Energia din jurul tău susține inițiativele noi, trebuie doar să faci primul pas.

Othala (29 mai – 14 iunie)

Casa, rădăcinile și sentimentul de apartenență capătă un nou sens. Ceea ce este autentic și apropiat de tine devine cel mai important. Ceva la care te-ai gândit în timpul eclipsei lunare de acum două săptămâni poate deține răspunsul pentru drumul pe care trebuie să-l alegi.

Dagaz (14 iunie – 29 iunie)

Un moment de claritate poate să apară brusc. Apare un restart în care lumina înlocuiește îndoiala. Ceea ce vezi acum poate să se schimbe mult. Urmează-ți intuiția când apare, ai încredere în tine!

Runa Fehu (29 iunie – 14 iulie)

Poți simți că ceva urmează să se întâmple, poate intuiești un nou început în modul în care folosești energia și resursele tale. O mică oportunitate poate crește mai mult decât te aștepți. Uită-te la ceea ce se află deja în fața ta.

Uruz (14 iulie – 29 iulie)

Forța ta, Uruz, stă în stabilitate și realism. Poți simți că o nouă putere interioară începe să crească. Ce părea anterior greu de suportat poate deveni mai ușor de gestionat. Ai încredere în rezistența ta – vei ajunge la scopul tău.

Thurisaz (29 iulie – 13 august)

Cuvintele și limitele devin mai clare în această săptămână. Atunci când spui ce este adevărat pentru tine, ceva poate începe să se elibereze. Puterea ta este să fii clar și direct. Folosește-o!

Ansuz (13 august – 29 august)

Inspirația poate veni în momente neașteptate și din locuri neașteptate. Se poate deschide ușa pentru gânduri și idei noi. O conversație sau un mesaj poate aduce o revelație importantă. Ascultă la fel de mult cum vorbești.

Raidho (29 august – 13 septembrie)

Forța ta, Raidho, este că poți vedea clar mișcarea și direcția. Să fie, oare, un nou început în activitățile și sarcinile tale zilnice? Poți simți că drumul înainte devine mai clar. Ascultă-ți intuiția când alegi direcția.

Kenaz (13 septembrie – 28 septembrie)

O mică lumină poate fi aprinsă în ceva ce te-a frământat. Poate apărea claritate pentru o idee sau un proiect. Inspirația poate veni într-un moment liniștit. Prețuiește scânteia inițială. Ai încredere în insight-ul tău.

Gebo (28 septembrie – 13 octombrie)

Relațiile pot găsi un nou echilibru. Luna nouă de joi și următorul echinocțiu de primăvară aduc un suflu nou în modul în care oferi și primești sprijin. Un mic gest poate avea o semnificație mare. Oferă ceea ce tu însuți dorești să primești. Gândește pe termen lung.

Wunjo (13 octombrie – 28 octombrie)

Starea de spirit poate deveni mai ușoară în această săptămână. Momente mici pot să-ți lumineze zilele. Permite-ți să te bucuri de lucrurile simple. Începe un nou hobby sau încearcă o formă nouă de exercițiu.

Hagalaz (28 octombrie – 13 noiembrie)

O schimbare neașteptată îți poate zdruncina puțin planurile. Viața nouă începe adesea după ce ceva s-a rupt. Aceasta poate deschide drumul către ceva mai bun. Caută ce nouă cale se conturează.

Nauthiz (13 noiembrie – 28 noiembrie)

Devii mai conștient de ceea ce ai cu adevărat nevoie. Este timpul pentru un nou început în modul în care îți prioritizezi timpul și energia. Ce este cu adevărat important pentru tine devine mai clar. Alege ce răspunde nevoilor tale reale. Gândește pe termen lung.

Isa (28 noiembrie – 13 decembrie)

O perioadă de stagnare poate începe să se relaxeze. Lucrurile pot începe să se miște din nou încet. Evită să forțezi ceea ce deja începe să se elibereze. Gândește pe termen lung. Optimismul tău revine. Un plan aproape abandonat poate prinde viață din nou. Mișcarea și activitatea pot aduce un plus de energie. Ieși afară, mișcarea fizică poate aduce răspunsuri mentale.

Jera (13 decembrie – 28 decembrie)

Ceea ce ai lucrat poate începe să arate semne de rezultate. Luna nouă de joi și următorul echinocțiu de primăvară marchează începutul unui nou ciclu în ceea ce cultivi. Răbdarea aduce recompense. Continuă să dezvolți ceea ce faci deja bine.

Eihwaz (28 decembrie – 13 ianuarie)

O schimbare graduală are loc în fundal. Modul în care privești spre viitor se schimbă. Poți elibera ceva vechi și continua să crești. Permite-ți să evoluezi. Folosește puterea interioară a zeiței și ocupă-ți locul.