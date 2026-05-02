Cum arată acum Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș. Ce job are la Istanbul: „Stai să depinzi de un telefon"

De: Irina Maria Daniela 02/05/2026 | 09:30
Alexandra Dominique este singurul copil al Marianei și al lui Marius Lăcătuș. Cei doi au înfiat-o în urmă cu 26 de ani și nu au regretat nici măcar o zi această decizie. Fostul fotbalist spunea mereu că o familie nu poate să fie fericită cu adevărat dacă nu are cel puțin un copil. Află, în rândurile următoare, cum arată acum Dominique și ce job are la Istanbul. Tânăra are o carieră înfloritoare!

Marius Lăcătuș a vorbit, în urmă cu un an, despre decizia de a adopta un copil. După ce au încercat pe cale naturală și prin FIV să conceapă, cuplul a decis că este timpul să recurgă la a treia soluție. Mărturisirea a fost făcută de fostul fotbalist în cadrul unui podcast, în urmă cu un an.

Fiica lui Marius Lăcătuș este adoptată

Anul 2000 a schimbat radical viața Marianei și a lui Marius Lăcătuș. Atunci au adoptat-o pe Dominique, o tânără frumoasă care acum joacă în seriale turcești. La vremea respectivă, fata avea doar 5 ani și a știut de la început că este înfiată.

„Pentru noi Alexandra este copilul nostru și atât. S-a ocupat Mariana să îi spună (n.r.- că e înfiată). Nu i-a spus foarte târziu, când a început școala. Nu a reacționat în niciun fel, pentru că noi întotdeauna am fost foarte deschiși cu ea”, a declarat fostul fotbalist.

Alexandra nu și-a cunoscut părinții biologici

Marius Lăcătuș a și mărturisit că nu l-ar deranja dacă Alexandra Dominique ar dori, vreodată, să afle cine sunt părinții ei biologici.

„Alexandra Dominique era mică, mică atunci când am adoptat-o. Nu a fost o decizie grea. Atâta timp cât am încercat să facem un copil și natural, și artificial și n-a fost să fie… O familie fără copii nu e o familie împlinită, zic eu. Ne-am gândit și am mers la un cămin de copii, am văzut ce ni s-a oferit. Am luat-o acasă…

Dacă ajungi în situația asta, i-ai lua acasă pe toți copiii de la orfelinat. Ne-a ajutat faptul că ne-au permis s-o ducem acasă, să stea o perioadă cu noi, să se acomodeze… Dacă ea dorește vreodată să încercăm să își găsească mama biologică sau familia, am putea încerca, dacă ea își dorește lucrul ăsta. Nimeni nu o oprește. Nu și-a manifestat deocamdată dorința”, a spus Marius Lăcătuș, în cadrul podcast-ului găzduit de Adrian Enache.

Cum arată acum Alexandra Dominique?

Viața tinerei s-a schimbat radical din momentul adopției! Alexandra Dominique a fost crescută cu toată iubirea cuplului Lăcătuș și a urmat cele mai bune școli. Dominique a terminat studiile liceale în Spania, la Oviedo, și apoi a urmat Facultatea de Arte Dramatice (Școala de Film) din Madrid.

După terminarea studiilor, aceasta a primit un rol important în serialul „Adela”, de la Antena 1. Alexandra a interpretat-o pe Tania, secretara lui Paul Andronic, un magnat media. Personajul interpretat era o fată ambițioasă și sigură pe sine.

Ce job are Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș

În prezent, tânăra locuiește în Istanbul, Turcia, unde lucrează ca actriță în filme și telenovele turcești. Dominique a mărturisit că jobul ei este atipic și deloc constant. Aceasta lucrează în funcție de proiectele pe care le primește și mereu speră să îi sune telefonul.

„E complicat. Nu e un job normal. Acum ai proiect, după nu. Eu stau şi în România, stai să depinzi de un telefon. Câteodată îţi spune ‘vii mâine’ şi te urci în avion şi pleci”, a spus fiica lui Marius Lăcătuș.

Fiica lui Marius Lăcătuș nu este microbistă

Cu toate că locuiește în Turcia, inima lui Dominique este tot în România, țara ei natală. Ori de câte ori cele două echipe de fotbal se întâlnesc pe teren, este destul de clar cu cine ține fiica lui Marius Lăcătuș.

„Având în vedere că am trăit un pic fotbalul în casă, ţii un pic mai mult cu România”, a mai spus Dominique.

Cu toate că a crescut cu fotbalul „în casă”, Alexandra nu este microbistă. Nu se uită des la meciuri și nu are o echipă favorită.

„Nu mă uit aşa de mult la fotbal, aici e diferenţa dintre mine şi tatăl meu. Îl las pe el să vadă jucătorii buni şi să îşi dea cu părerea. Nu pot să spun că ţin cu o echipă”, a mai spus Dominique Lăcătuş.

Ce studii are Alexandra Dominique Lăcătuș

Potrivit paginii sale de Facebook, tânăra actriță în vârstă de 31 de ani vorbește fluent engleză, spaniolă și franceză. A făcut liceul în Spania, pe care l-a terminat în 2013, și apoi a urmat cursurile de actorie la Institutul de Film din Madrid.

Este actriță din mai 2012. Potrivit paginii sale de IMDB, a apărut în mai multe producții internaționale, realizate în Spania și Turcia, precum și în unele seriale românești:

  • Graduados (2013) – a apărut într-un episod și a interpretat rolul lui Raquel
  • Lecții de Viață (2015) – a apărut într-un episod și a interpretat un personaj numit Mirabela
  • Povești de familie (2022) – a apărut în 3 episoade și a interpretat un personaj numit Marina
  • Adela (2021-2022) – a apărut în 88 de episoade unde a interpretat-o pe Tania
  • Köy Dügünü (2022) – a jucat rolul lui Hasan Dogan
  • 21 Numara: Askin Tadi (2024)
  • Gidersen Gitme (2024) – a jucat rolul lui Hasan Dogan
  • Biz Ayrilamayiz (2024)
  • Torun Davasi (2024)
  • Yalan (2024) – a apărut în 3 episoade

Pe lângă filmele prezentate, tânăra a mai bifat apariții în filme scurte și diverse podcast-uri locale și internaționale.

CITEȘTE ȘI:

„Hagi era protejat de Mircea Sandu, Lăcătuș sărea la gât, iar Boloni era de nerecunoscut!” – Amintirile de aur ale unui mare arbitru

Cum arată fiica lui Pep Guardiola acum. Maria are 25 de ani și trăiește în lux

Tags:

