„Hagi era protejat de Mircea Sandu, Lăcătuș sărea la gât, iar Boloni era de nerecunoscut!” – Amintirile de aur ale unui mare arbitru

Constantin Gheorghe (74 de ani), cunoscut în lumea fotbalului românesc drept ,,Costică Suceava”, este unul din greii arbitrajului sportului cu balonul rotund. A fost arbitru internațional, senator în perioada 2004-2008 din partea PUR-SL care s-a transformat în PC, membru PD, preşedinte la OSIM, vicepreşedinte la Comisia Centrala a Arbitrilor, dar și președinte interimar la CCA. De asemenea, a fost angajatul lui Adrian Porumboiu la una din firmele vasluianului. Este tatăl lui Sebastian Gheorghe, arbitrul asistent care a condus peste 200 de meciuri internaționale de referință. Constantin Gheorghe a vorbit exclusiv pentru CANCAN despre scandalul sifilisului în care au mai fost implicați gemenii arbitrajului românesc, Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu. Mai mult decât atât, și-a adus despre problemele pe care i le făceau Lăcătuș, Boloni și Hagi dar a spus și cât de mult l-a ajutat arbitrajul la cariera de senator și om de afaceri.

Terorizat de Dumitru Dragomir cu telefoanele

O problemă a arbitrului Constantin Gheorghe era când trebuia să conducă meciurile Brașovului, echipă condusă de Dumitru Dragomir.

,,Costică Suceavă” a povestit cum lucra Dragomir, cum îl teroriza cu telefoanele și cum îi cerea ajutorul la anumite meciuri. ,,Sunt vremuri apuse. Toată lumea știe, ce să mai? Dar de regulă nu o făcea el, punea pe alții, avea oamenii lui. Mie îmi e și greu să mai vorbesc despre lucrurile astea, câte lupte am dus… Dacă te suna unul și nu doreai să vorbești cu el, spunea că ești de partea cealaltă. Dacă suna partea cealaltă șu nu doreai să vorbești cu el despre meciul pe care urma să îl arbitrezi, zicea că ești de partea asta. A fost o luptă continuă într-o mentalitate vai de mama ei. Uneori îți era și frică!

Mergeam la meciuri și mă oprea miliția din comună în comună! Unde se întâmpla asta? La echipele miliției, ce-ți imaginezi! Nu neapărat numai la Dinamo, mai era Moreniul, mai erau și alte echipe ale miliției și securității. Îți urmăreau parcursul și unde poate să meargă omul ăsta cu mașina? Și te oprea din comună în comună! Ca să te invite la masă, să te invite la o cafea, așa că, ce să mai vorbim, s-au dus vremurile alea”, a spus Constantin Gheorghe.

Arbitrul Constantin Gheorghe reușea ,,să-i dribleze” pe durii Lăcătuș, Boloni și Hagi

Pe teren, cele mai mari probleme le-a avut cu Marius Lăcătuș, Loți Boloni și chiar Gică Hagi. Lăcătuș i-a sărit la gât înaintea unui meci când i-a zis: Azi am venit să omor un moldovean! Ce a făcut Constantin Gheorghe?

,,Eu eram arbitru, da! Juca Steaua cu Timișoara sau nu mai știu cu cine… Așa mi-a zis pe tunel când am ieșit să vedem terenul, dar după aceea am știut eu cum să îl aduc pe calea cea dreaptă, cu blândețe, cu prietenie. Nu i-am spus băi Lăcătuș, băi numărul 7… I-am spus: Marius, de la tine mă aștept la altvceva, tu ești jucător de națională, ce naiba începem cu chesti d-astea? Nici nu a începul meciul! I-am spus așa: Cum tu nu te pierzi cu firea ușor, nici eu nu mă pierd cu firea ușor. Și s-a terminat totul super bine!”, a spus Constantin Gheorghe.

Curios, probleme la fel de mari veneau și de la Ladislau Boloni, un tip despre care lumea îl vedea altfel.

,,Boloni era în teren extrem de agresiv. Am arbitrat un meci Tg. Mureș cu Brașovul, sau nu știu cu cine și în teren mi-a făcut multe probleme. I-am dat cartonașul galben! Era agresiv, era indisciplinat, reproșa, protesta… La sfârșitul meciului, care s-a terminat cu un scor care nu era favorabil lui ASA Tg. Mureș, el a venit și m-a luat de umeri și am ieșit cu el la vestiare. Era un om care avea două aspecte, unul în teren și unul în afară. Tot la acel meci, țin minte că în deschidere se juca partida de tineret.

Așa era pe vremea aceea, tineret-rezerve. Am ieșit și noi arbitrii de la meciul mare să vedem, se juca meciul de tineret. Echipa gazdă, Tg. Mureș, era pe pistă, toată echipa! Când m-am întors la cabină, în loc să intru în vestiarul arbitrilor, am intrat în vestiarul gazdelor, al echipei din Tg. Mureș. Un singur jucător era acolo, Boloni, care-și monta crampoanele la ghete. Deci ca profesionist era impecabil!”, a povestit fostul arbitru din Suceava.

,,Eu l-am arbitrat pe Hagi în perioada când era puști, când era la Sportul Studențesc, avea 18 ani și era protejatul lui Mircea Sandu. Cu Mircea Sandu mă cunoșteam foarte bine că jucasem la Școala Sportivă nr. 2 în București și dacă depășea un pic limita Hagi îi spuneam lui Mircea Sandu! Îi ziceam: Traiane, vezi de copilul ăsta, să nu… După aia, a plecat la Steaua și apoi în străinătate și nu l-am m,ai arbitrat în momentul în care deținea, în ghilimele, o personalitate deosebită să înjure, să nu știu ce. Nu am mai avut de-a face cu el. Eu l-am arbitrat de două ori la Sportul și la Craiova, parcă, dar era puști, avea 18 ani”, a mai spus Constantin Gheorghe.

Scandalul sifilis și idila cu vânzătoarea! ,,Dacă voi scrie o carte, am un capitol cu Porumboiu”

Și asta nu e tot! Constantin Gheorghe a oferit în exclusivitate pentru Cancan prima sa reacție după scandalul iscat de declarațiile lui Adrian Porumboiu. ,,A fost o situație, (n.r. Crăciunescu) era director general și director administrativ era Gheorghe Constantin ”Suceavă”. Ne înțelegeam, eram colegi, prieteni. Până apare o știre în ziar, în ”Monitorul de Suceava”, că >. M-am urcat în mașină și m-am dus. Ce se întâmplase de fapt? Fabrica avea magazin în față, unde se vindeau produsele de panificație pe care le făcea, și acolo era o vânzătoare trăznet (n.r. râde). Sper să nu se supere nimeni, dar astea s-au întâmplat. La un moment dat, din toată treaba asta, Ion, ca să plece mai repede – aia trebuia să facă curat, să aranjeze înainte să plece – Crăciunescu a luat teul să facă el curat (n.r. râde în hohote). Ăsta (n.r.- Constantin Gheorghe) l-a prins și a anunțat presa! Da, l-au prins, îți dai seama? Când am ajuns, i-am luat >. Ion, până la urmă, a zis >. Ei nu mai discutau, dar eu i-am spus lui >. Pentru o tipă cum arăta… a meritat domne! A trebuit să plece Costică, că de la el… dar a plecat și l-am ajutat după aceea că a devenit senator. N-a plecat rău”, a spus Adrian Porumboiu pentru iamsport.ro.

În anul 2012, Crăciunescu a spus despre Porumboiu că a fost bolnav de sifilis încă din tinerețe, iar efectele infecției i-au afectat sănătatea mentală. Adrian Porumboiu a negat vehement, susținând că Ion Crăciunescu a vorbit aiureli și că boala venerică ar fi avut-o altcineva. Scandalurile dintre Porumboiu și Crăciunescu nu îl surprind nici acum pe Constantin Gheorghe, care vine cu alte dezvăluiri în urma tribunghiului amoros în care a fost și el băgat. ,,De războiul dintre Porumboiu și Crăciunescu știu, dar de povestea asta cu teul, cu vânzătoarea, habar nu am. Declarațiile lui Porumboiu sunt una și realitatea e undeva departe de chestia asta. Eu nu am plecat de acolo în urma acestui scandal, eu nici nu am fost implicat în scandalul ăsta. Nu am avut nicio treabă de niciun fel! Cu ce făcea Crăciunescu, cu ce înjurau ei, că eu am plecat de la el și că m-a ajurat să fiu senator, ce a făcut Porumboiu? A umblat după mine, mi-a făcut partid, hai să fim serioși! E așa o atitudine superioară, ei se consideră amândoi aleșii arbitrajului românesc!

Adevărul e cu totul altul! Își permit să facă niște afirmații vezi Doamne, ei dețin adevărul și toată lumea trebuie să ia de bun ce spun ei. Mă întristează chestiile astea ca să nu spun altceva. Vreau să spun ca dacă aș vrea să scriu o carte, aș avea un capitol și cu Porumboiu. Hai să fim serioși, ne dăm țanțoș, când ei mai au trei luni și fac 75 de ani. Dar când tu stai peste moșia ta și toți sunt sub tine și tu dai numai ordine și ești zmeu și leu, e normal că te apuci și mai faci și declarații așa, peste gard. Dacă ar fi fost într-o altă conjuctură poate nu-și permitea să facă declarații maestrul Porumboiu!

Ei erau prieteni la cataramă, s-au scuipat, s-au înjurat, ăsta (n.r.- Porumboiu) l-a angajat, după aceea l-a dat afară, i-a dat bani să-și facă casă, câte și mai câte. Așa de frumos era dacă rămânea prietenia asta a la long, fără incidente! Accidente de acum, nu incidente. Eu știu că Ion Crăciunescu și-a făcut casă la Pipera și că Victor Becali i-a dat o bucată de teren pe acolo ca să își facă casă. Așa știu”, a spus Constantin Gheorghe.

Constantin Gheorghe, șeful arbitrilor de sâmbătă până luni

Un caz delicat a fost și când președintele CCA, Vasile Avram, a avut probleme în justiție și s-a văzut nevoit să-i țină locul. ,,Am fost președinte interimar de sâmbătă până luni. Când era vânzoleală mare la comisia de arbitri m-a sunat de la presă, nu mai știu cine. Ce știți, l-a arestat pe domnul Vasile Avram, eu am rămas trăznit! Cum așa? După aceea m-a sunat președintele Federației, Mircea Sandu. M-am dus la el, l-a chemat pe jurist, a zis hai să-i facem o delegație ca să preia Comisia Centrală de Arbitri ca interimar. Și mi-a făcut.

Asta a fost într-o sîmbătă, că eu eram la un meci pe Dinamo 2, juca împotriva Botoșaniului. Mircea Sandu l-a întrebat pe jurist cât pot să rămân interimar, iar juristul s-a uitat ]n regulamente și a spus: fără termen. Fără termen a fost până luni! M-am dus la Mircea Sandu, m-a rugat să vin până la el și mi-a spus că din cauza presei trebuie să-l pună pe Crăciunescu președinte”, a dezvăluit Constantin Gheorghe.

De ce nu a mai vrut să fie vicepreședinte la CCA

La un moment dat, deși era vicepreședintele Comisiei de Arbitri, Constantin Gheorghe a decis să demisioneze. Nu i-a convenit că la Federația de Fotbal s-a decis ca cei care au copii arbitri să nu mai fie observatori la meciuri. El îl avea pe fiul său, Sebastian, purtător al ecusonului FIFA. Constantin GHeorghe spune că regula FRF se respectă și acum. ,,Nu cred că au fost observatori cu copiii arbitri după ce am plecat de la CCA. Nu mai sunt nici în fotbalul de astăzi. M-am simțit puțin afectat pentru că se pleca de la prezumția de vinovăție.

Sebastian era pe lista FIFA, eu ce mai puteam să influențez, să-l ridic unde? Să-l ajut în detrimentul altora? O aberație. Am zis că dacă așa s-a stabilit, mă supun pentru binele arbitrajului românesc cu ghilimelele de rigoare. Numai la noi, la români, se întâmplă treaba asta, dar am luat-o ca atare, mi-am văzut de treabă, am fost și eu arbitru, am fost pe lista FIFA. Am zis că viața merge înainte”, a spus Constantin Gheorghe.

Recunoaște că fiul Sebastian l-a depășit

Constantin Gheorghe a arbitrat timp de 21 de ani, în perioada 1976-1997. Spune că fiul său Sebastian l-a depășit și a rămas surprins când a auzit că acesta vrea să se retragă la vârsta de 50 de ani, deși acum limita de vârstă nu mai e un criteriu nici măcar pentru lista FIFA. ,,Niciodată nu am intervenit în cariera lui. Discuții am avut cu el, dar știi cum e, când ai fost acolo sus, ești liderul autoritar de meciuri arbitrate în prima divizie, nu prea… Pe mine m-a depășit dar eu sunt o generație mai veche. Pe vremea de dinainte de 89 erau puține meciuri internaționale (n.r.- fiul lui Constantin Gheorghe, Sebastian, are peste 200 de meciuri internaționale arbitrate și peste 400 de meciuri în primul eșalon al țării). Intrai unul la 2,3 luni, mai ales cei din est. Nu am apucat să discut cu Sebi despre retragerea lui, dar important este și cum se simte el fizic. Că tu poți să îți dorești să arbitrezi până la 70 de ani, dar dacă fizic nu te mai țin puterile?”, a mai spus Constantin Gheorghe.

Fostul arbitru e interesat să meargă pe stadionul Areni în luna iunie, la meciul de retragere al lui Dorin Goian organizat chiar de zilele orașului Suceava. Spune și de ce fostul fundaș al echipei naționale a eșuat ca antrenor la Foresta Fălticeni. ,,El e antrenor bun, dar când într-un club doar antrenorul știe cu ce se mănâncă sportul ăsta e greu. Zic în sensul că în jurul lui nu au fost oameni care să fie specialiști pe domeniu, să fi avut un CV în care să fie înscris și fotbalul. Plus că dacă tu ești controlat de primărie, e greu, e foarte greu. Să pui oameni de la primărie ca să facă ce? Să controleze cum se cheltuie banii pe care nu-i primești? Îmi e greu să spun dacă îl văd pe Dorin antrenând în Superligă. Dac ă vrei să îți spun o realitate crudă este că sunt puțini foști fotbaliști de valoare care au performat în antrenorat. Dacă-i luăm pe degete, nu știu dacă ne ies 10, nu la noi în țară, în toată Europa! Dorin e tânăr, are timp, numai că pe plaiurile noastre, la Suceava, nu are unde să facă performanță, la ce condiții sunt aici”, a mai spus Constantin Gheorghe.