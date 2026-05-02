Valurile de căldură devin tot mai intense, iar vara anului 2026 se conturează ca una dintre cele mai extreme din istoria recentă a observațiilor meteorologice. Datele climatice indică o schimbare semnificativă în dinamica atmosferică globală, determinată în mare parte de apariția unui fenomen El Niño de mare intensitate, care urmează după disiparea completă a La Niña. Specialiștii atrag atenția că există semnale clare privind posibilitatea ca acest episod să evolueze într-un „Super El Niño”, cu efecte globale pronunțate.

Europa se află printre regiunile cele mai expuse la aceste schimbări, în special zona sudică, unde temperaturile ridicate au devenit deja o constantă în ultimii ani. Pentru vara 2026, estimările arată depășiri semnificative ale valorilor medii sezoniere, în special în țări precum Spania, Italia, Grecia și Turcia. Aceste regiuni, frecvent alese ca destinații de vacanță, ar putea înregistra episoade de caniculă extremă, cu temperaturi care se apropie sau chiar depășesc pragul de 50 de grade Celsius.

Meteorologii anunță cea mai caniculară vară din acest mileniu

Un precedent important a fost deja stabilit în 2025, când Turcia a înregistrat o temperatură record de peste 50 de grade Celsius, depășind valorile istorice anterioare. Acest tip de extreme, odinioară considerate improbabile pentru continentul european și zonele apropiate, devin din ce în ce mai frecvente în contextul actual al schimbărilor climatice.

Situația este amplificată și de încălzirea accentuată a Mării Mediterane, unde temperaturile apei sunt peste nivelurile obișnuite. Acest fenomen contribuie la intensificarea valurilor de căldură pe uscat și favorizează apariția unor perioade prelungite de secetă. În același timp, condițiile devin ideale pentru izbucnirea incendiilor de vegetație, care au afectat în mod repetat sudul Europei în ultimii ani.

Semnele acestor transformări sunt deja vizibile. În Peninsula Iberică, temperaturile din primăvara anului 2026 au depășit cu câteva grade media normală pentru această perioadă, indicând un sezon estival dificil. Regiunile turistice din sudul Spaniei, dar și insulele populare din Marea Mediterană, se pregătesc pentru condiții care ar putea deveni periculoase în orele de vârf ale zilei.

Pe măsură ce vara avansează, prognozele indică o agravare a situației. Luna august este considerată perioada cu cel mai mare risc, când presiunea atmosferică ridicată va favoriza stagnarea maselor de aer fierbinte deasupra Europei Centrale și de Est. Acest lucru va conduce la episoade de caniculă persistentă și la accentuarea deficitului de precipitații.

În acest context, modul în care sunt planificate vacanțele începe să se schimbe. Perioadele tradiționale de concediu, precum lunile iulie și august, devin tot mai puțin atractive pentru călătorii care caută confort termic.

În paralel, se observă o orientare tot mai accentuată către destinații mai răcoroase din nordul Europei. Zonele de coastă ale Mării Baltice, inclusiv sudul Suediei, Danemarca sau litoralul Poloniei, devin alternative tot mai căutate, oferind condiții climatice mai suportabile în timpul verii.

