50 de grade Celsius | Meteorologii anunță cea mai caniculară vară din acest mileniu

De: Anca Chihaie 02/05/2026 | 09:49
Valurile de căldură devin tot mai intense, iar vara anului 2026 se conturează ca una dintre cele mai extreme din istoria recentă a observațiilor meteorologice. Datele climatice indică o schimbare semnificativă în dinamica atmosferică globală, determinată în mare parte de apariția unui fenomen El Niño de mare intensitate, care urmează după disiparea completă a La Niña. Specialiștii atrag atenția că există semnale clare privind posibilitatea ca acest episod să evolueze într-un „Super El Niño”, cu efecte globale pronunțate.

Europa se află printre regiunile cele mai expuse la aceste schimbări, în special zona sudică, unde temperaturile ridicate au devenit deja o constantă în ultimii ani. Pentru vara 2026, estimările arată depășiri semnificative ale valorilor medii sezoniere, în special în țări precum Spania, Italia, Grecia și Turcia. Aceste regiuni, frecvent alese ca destinații de vacanță, ar putea înregistra episoade de caniculă extremă, cu temperaturi care se apropie sau chiar depășesc pragul de 50 de grade Celsius.

Un precedent important a fost deja stabilit în 2025, când Turcia a înregistrat o temperatură record de peste 50 de grade Celsius, depășind valorile istorice anterioare. Acest tip de extreme, odinioară considerate improbabile pentru continentul european și zonele apropiate, devin din ce în ce mai frecvente în contextul actual al schimbărilor climatice.

Situația este amplificată și de încălzirea accentuată a Mării Mediterane, unde temperaturile apei sunt peste nivelurile obișnuite. Acest fenomen contribuie la intensificarea valurilor de căldură pe uscat și favorizează apariția unor perioade prelungite de secetă. În același timp, condițiile devin ideale pentru izbucnirea incendiilor de vegetație, care au afectat în mod repetat sudul Europei în ultimii ani.

Semnele acestor transformări sunt deja vizibile. În Peninsula Iberică, temperaturile din primăvara anului 2026 au depășit cu câteva grade media normală pentru această perioadă, indicând un sezon estival dificil. Regiunile turistice din sudul Spaniei, dar și insulele populare din Marea Mediterană, se pregătesc pentru condiții care ar putea deveni periculoase în orele de vârf ale zilei.

Pe măsură ce vara avansează, prognozele indică o agravare a situației. Luna august este considerată perioada cu cel mai mare risc, când presiunea atmosferică ridicată va favoriza stagnarea maselor de aer fierbinte deasupra Europei Centrale și de Est. Acest lucru va conduce la episoade de caniculă persistentă și la accentuarea deficitului de precipitații.

În acest context, modul în care sunt planificate vacanțele începe să se schimbe. Perioadele tradiționale de concediu, precum lunile iulie și august, devin tot mai puțin atractive pentru călătorii care caută confort termic.

În paralel, se observă o orientare tot mai accentuată către destinații mai răcoroase din nordul Europei. Zonele de coastă ale Mării Baltice, inclusiv sudul Suediei, Danemarca sau litoralul Poloniei, devin alternative tot mai căutate, oferind condiții climatice mai suportabile în timpul verii.

CITEȘTE ȘI: Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului

Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii

Iți recomandăm
Avem imaginile! Cum l-a „căpăcit” Aris pe Gabi Tamaș la Survivor, de fapt. Cronica unei zile „udate” cu multă, multă bere
Știri
Avem imaginile! Cum l-a „căpăcit” Aris pe Gabi Tamaș la Survivor, de fapt. Cronica unei zile „udate” cu…
Cătălin Măruță, prins cu minciuna? Acuzat că își cumpără vizualizări pentru videoclipurile din podcast
Știri
Cătălin Măruță, prins cu minciuna? Acuzat că își cumpără vizualizări pentru videoclipurile din podcast
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film...
Declarații uluitoare ale martorilor în cazul accidentului de la Mănăstirea, unde o femeie a murit după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la un târg: „Efectiv am văzut cum săreau pietrele în spatele autoturismului”
Gandul.ro
Declarații uluitoare ale martorilor în cazul accidentului de la Mănăstirea, unde o femeie...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani,...
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, ținut secret aproape șapte ani într-un tribunal din New York
Adevarul
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey...
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Donald Trump îl critică pe Joe Biden pentru ajutorul dat Ucrainei: A părut un prost
Mediafax
Donald Trump îl critică pe Joe Biden pentru ajutorul dat Ucrainei: A părut...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
Click.ro
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de lei în documente
Promotor.ro
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
O firma care produce roboți aspirator lansează un telefon premium
go4it.ro
O firma care produce roboți aspirator lansează un telefon premium
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Declarații uluitoare ale martorilor în cazul accidentului de la Mănăstirea, unde o femeie a murit după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la un târg: „Efectiv am văzut cum săreau pietrele în spatele autoturismului”
Gandul.ro
Declarații uluitoare ale martorilor în cazul accidentului de la Mănăstirea, unde o femeie a murit...
ULTIMA ORĂ
Avem imaginile! Cum l-a „căpăcit” Aris pe Gabi Tamaș la Survivor, de fapt. Cronica unei ...
Avem imaginile! Cum l-a „căpăcit” Aris pe Gabi Tamaș la Survivor, de fapt. Cronica unei zile „udate” cu multă, multă bere
Cătălin Măruță, prins cu minciuna? Acuzat că își cumpără vizualizări pentru videoclipurile ...
Cătălin Măruță, prins cu minciuna? Acuzat că își cumpără vizualizări pentru videoclipurile din podcast
Vecinii tânărului care s-a stins în fața tatălui fac dezvăluiri: ”Cred că avea ceva”
Vecinii tânărului care s-a stins în fața tatălui fac dezvăluiri: ”Cred că avea ceva”
Mesajul bizar al lui Cabral, după 14 ani de căsnicie cu Andreea. Fanii s-au îngrijorat
Mesajul bizar al lui Cabral, după 14 ani de căsnicie cu Andreea. Fanii s-au îngrijorat
Cum arată acum Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș. Ce job are la Istanbul: „Stai să depinzi de ...
Cum arată acum Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș. Ce job are la Istanbul: „Stai să depinzi de un telefon”
Cum a trecut-o Răzvan Kovacs pe Ella Vișan în telefon, după ce a „combinat-o”. A folosit ...
Cum a trecut-o Răzvan Kovacs pe Ella Vișan în telefon, după ce a „combinat-o”. A folosit 3 cuvinte
Vezi toate știrile