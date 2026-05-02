Acasă » Știri » Mesajul bizar al lui Cabral, după 14 ani de căsnicie cu Andreea. Fanii s-au îngrijorat

Mesajul bizar al lui Cabral, după 14 ani de căsnicie cu Andreea. Fanii s-au îngrijorat

De: Denisa Crăciun 02/05/2026 | 09:37
Mesajul bizar al lui Cabral, după 14 ani de căsnicie cu Andreea. Fanii s-au îngrijorat
Mesajul bizar postat de Cabral Ibacka/ Foto: Instagram

Cabral Ibacka i-a îngrijorat pe urmăritorii săi online. Acesta a postat pe rețelele de socializare un mesaj atipic, care i-a pus imediat pe gânduri pe fani. Ei au reacționat imediat și i-au scris fostului prezentator TV.

Cabral este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori. El trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Andreea Ibacka și au împreună doi copii. Acesta este foarte activ pe rețelele de socializare și de fiecare dată, tonul pe care îl abordează este unul amuzant și jucăuș. Totuși, ultima sa postare a fost total diferită. Fostul prezentator a postat în mediul online un mesaj care i-a pus pe gânduri serios pe fani, așa că au reacționat rapid.

Mesajul bizar postat de Cabral

Soțul Andreei Ibacka este îndrăgit de comunitatea sa pentru umorul și energia pozitivă de care dă dovadă indiferent de situația în care se află. De această dată, bărbatul a postat un mesaj atipic, mai exact un text cu un ton emoțional. Cabral a vorbit despre presiunea de a fi constant puternic, dar și despre greutatea exprimării emoțiilor reale. În plus, mesajul postat scoate în evidență ascunderea suferinței după un zâmbet larg pe față.

Nu ni s-a spus niciodată cum să avem grijă de mintea noastră. Ni s-a spus să fim tari. Să ducem. Să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru. Să fim stâlp… chiar și atunci când ne crapă fundația, a transmis fostul prezentator.

Mai mult decât atât, el a mai abordat și tema epuizării emoționale. Cabral a povestit despre momentele în care oboseala nu se mai resimte la nivel fizic, ci psihic.

Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Că nopțile devin mai lungi. Că oboseala nu mai e doar în corp… ci în suflet. Adevărul? Bărbații nu sunt făcuți din fier. Sunt făcuți din povești nespuse, din frici ascunse și din lupte duse în tăcere, a mai adăugat Cabral.

Discursul continuă, iar un alt lucru important pe care l-a punctat este cât de important este să fii vulnerabil câteodată și să ceri ajutorul. De asemenea, a subliniat că nu este nimic greșit să recunoști că ai nevoie de sprijin.

Uneori, cel mai mare curaj nu e să reziști, ci să spui: nu mai pot. Să ceri ajutor. Să vorbești. Să recunoști că și tu ai nevoie de cineva. Pentru că nu ești mai puțin bărbat dacă simți. Ești mai viu. Și poate că exact asta trebuie să învățăm: că nu trebuie să ducem totul singuri, că nu trebuie să fim mereu bine, că uneori… e OK să nu fie OK. Ai grijă de tine. Nu doar de tot ce e în jurul tău, a încheiat Cabral pe rețelele de socializare.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cabral Ibacka (@cabralibacka)

Val de reacții, după mesajul postat

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Aceștia s-au întrebat dacă trece prin momente dificile și au venit mesaje de încurajare instant.

Sper că ești bine, Dacă ai nevoie de ceva, suntem aici sau Ești ok?, sunt doar câteva comentarii adăugate la postare.

