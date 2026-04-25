Ce spune Mircea Solcanu despre Cabral și de ce au rupt legătura. Adevărul din spatele succesului TV!

Mircea Solcanu trăiește astăzi o viață complet diferită față de perioada în care făcea istorie pe micul ecran alături de Cabral. Puțini sunt cei care știu că relația lor nu a fost una de prietenie, iar cei doi foști colegi nu au mai păstrat legătura, nici măcar în perioada în care viața fostului prezentator a fost greu încercată. Stabilit la Constanța, s-a întors la prima lui dragoste: radioul. Își petrece timpul între emisiunea sa săptămânală și liniștea departe de agitația showbizului. Totodată, Solcanu dezvăluie că trece printr-o perioadă delicată, marcată de probleme de sănătate, dar și de singurătate. Cine este singura prezență constantă din viața lui, aflăm de la el, din interviul în exclusivitate acordat pentru CANCAN.RO.

Mircea Solcanu ținea telespectatorii cu sufletul la gură în perioada în care făcea emisiuni care rupeau audiențele. Acum, viața lui arată altfel, mai ales prin prisma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Fostul prezentator și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada de glorie, atunci când îl avea coleg de platou pe Cabral. Cu toate că îi vedeam pe vremuri împreună în emisiunile pe care le moderau, pe cei doi nu i-a legat o relație de prietenie, din spusele lui Mircea Solcanu. Ba mai mult decât atât, au rupt legătura complet după ce nu au mai colaborat.

Mircea Solcanu: „Social media a omorât TV-ul”

CANCAN.RO: Mircea, spune-ne ce ai făcut în ultima perioadă?

Mircea Solcanu: Îmi petrec viața de pensionar la Constanța și lucrez și la radio, într-un fel nu mai sunt chiar pensionar. Lucrez la CFM, fac o emisiune săptămânală care se cheamă City Lights, în care invit cu o personalitate a Constanței și stăm de vorbă două ceasuri la radio.

CANCAN.RO: Ți-era dor de zona aceasta?

Mircea Solcanu: De zona radio-ului, da, pentru că eu așa am început acum 33 de ani. Aveam 16 ani și anul ăsta se fac chiar 34.

CANCAN.RO: Erai un adolescent, ce te-a determinat să te angajezi la vârsta de 16 ani când alți adolescenți fac cu totul altceva?

Mircea Solcanu: Mi-am dorit de copil să lucrez la radio. A fost visul meu de copil, ba chiar în timpul copilăriei am și amenajat între blocuri un soi de radio în care puneam muzică și vorbeam printr-o galenă de telefon. Dar în momentul în care am ajuns la radio, am simțit că îmi atinsesem visul. Puțin și ating visul la 16 ani și m-a fascinat și personalitatea și relația pe care am avut-o cu Andrei Gheorghe, el mi-a fost îndrumător, profesor, frate, tată și mentor, de la el și de la Ionela Bănărescu.

CANCAN.RO : Cum vezi tu televiziunea de acum, emisiunile de divertisment și talkshowurile față de cum erau atunci, în anii 2000 când erai vedetă națională?

Mircea Solcanu: Nu prea mai sunt, în primul rând. Mi se pare că dispar pe zi ce trece. Probabil că podcasturile au ucis talkshow-ul de televiziune. Într-un fel este normal, TV-ul a omorât radioul și social media a omorât TV-ul. Întotdeauna va apărea ceva nou, trebuie doar să ne adaptăm. Dar asta nu înseamnă că ceva vechi, cum e radioul, trebuie aruncat la gunoi. Fiecare are publicul lui.

CANCAN.RO : Te-ai gândit să îți faci un podcast? Am văzut că ai fost invitat în mai multe podcasturi în ultimul timp?

Mircea Solcanu: Am fost invitat la o grămadă de podcasturi, c hiar eu nu vreau să mai merg la niciun podcast pentru o perioadă că am senzația că am fost la toate. Așa că o să stau potolit o perioadă. O să îmi fac și eu un podcast că dacă am tot fost și am văzut cum se face, o să-mi fac, probabil în viitorul apropiat. Nu o să-i spun podcast. În amintirea vremurilor trecute o să-i spun talkshow.

„Nu am fost niciodată prieten cu Cabral”

CANCAN.RO: Tu și Cabral ați fost una dintre cele mai iubite perechi de prezentatori din România. Mai ții legătura cu el?

Mircea Solcanu: Nu, nu mai vorbim. Noi am fost colegi, chiar foarte buni colegi și am colaborat excelent cât am fost colegi. Relația noastră n-a fost dincolo de micul ecran. Nu am fost niciodată prieteni și este ok așa.

CANCAN.RO: Cum ești din punct de vedere al sănătății?

Mircea Solcanu: Nu pot să mă laud că sunt foarte bine, dar nici foarte rău, căci nu mă doare nimic. Nu iau tratament, tratamentul la ce am eu este un bisturiu.

CANCAN.RO: Deci urmează să ajungi să faci o nouă intervenție chirurgicală?

Mircea Solcanu: Da, probabil că acolo voi ajunge, să mă operez din nou. Tumora mea a recidivat și nu voi avea încotro.

CANCAN.RO: Îmi pare rău. Cred că în perioadele de genul ăsta e foarte greu, dar trebuie să-ți menții moralul ridicat pe cât posibil. Ai spus că ai avut perioade de depresie, cum gestionezi treaba asta?

Mircea Solcanu: Cred că m-am obișnuit cu toate astea, dar oricât de mult te-ai obișnui, când apare ceva de genul, tot ești dărmat psihic.

CANCAN.RO: Ți-ai schimbat stilul de viață de mai multă vreme?

Mircea Solcanu: Da, mi-am schimbat stilul de viață de acum 12 ani, de când m-am uitat la Constanța. Nu am voie să fac sport, dar încerc să mănânc sănătos, curat.

CANCAN.RO: Cine te-a ajutat în toată perioada asta?

Mircea Solcanu: Câinele meu, Blanche. Vreau să îl fac câine pentru suport emoțional.

CANCAN.RO: Ce semnifică un câine pentru suport emoțional?

Mircea Solcanu: Adică să am acces cu el peste tot, inclusiv la spital dacă merg. Pentru că este un câine care alungă depresia și anxietatea, la asta folosește câinele pentru suport emoțional. Îți atrage atenția de la gânduri și m-a ajutat foarte mult. În urmă cu 20 de ani când aveam celălalt câine, m-am certat cu toți paznicii de peste tot că nu mă lăsau nicăieri cu el, deși îl purtăm în geantă. Mă bucur că s-au mai schimbat lucrurile.

NU RATA – Mircea Solcanu, dezvăluirile care ar putea da peste cap tot ce se știa despre divorțul Codruței de Sanfira: “Valentin ar fi trebuit să-și asume”

Ce pensie are Mircea Solcanu. Cât primește de la statul român, de fapt