Ioana Ginghină s-a săturat să fie criticată. Ce decizie a luat actrița: „M-am făcut lider de sindicat”

Ioana Ginghină este una dintre cele mai asumate vedete din România, iar felul direct și ferm de a spune lucrurile, dar și demersul său de a demonstra că femeile pot să-și exploateze feminitatea la orice vârstă, i-au adus laude și, deopotrivă și critici. După ce a avut curajul de a spune ce gândește, de a dansa lasciv și de a se expune cât mai mult, actrița recunoaște că a primit hate, dar nu pare să o mai afecteze. Ioana ne-a dezvăluit recent că și Alexandra Căpitănescu i s-a confesat, susținând că trece prin același lucru. Reprezentanta Eurovision 2026 a primit numeroase mesaje jignitoare. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Ioana ne-a povestit despre legătura dintre ea și câștigătoarea Eurovision România, care e motivul pentru care actrișa se erijează în justițiar, dar și ce a învățat-o pe fiica ei care recent a făcut primii pași într-o nouă industrie.

Ioana Ginghină a fost prezentă la un eveniment de suflet, acolo unde fiica ei și a lui Alexandru Papadopol a debutat ca model într-o defilare de senzație. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu actrița care ne-a dezvăluit ce sfaturi i-a dat lui Ruxi înainte de a urca pe scenă, cum a mobilizat-o pentru orice fel de părere, dar și care e motivul pentru care a evitat să o expună în ultima perioadă. Printre altele, vedeta a vorbit și despre viitoarele proiecte care o vor aștepta în această vară.

Ioana Ginghină, despre discuția cu reprezentanta Eurovision înainte de prima defilare a fiice sale și a lui Alexandru Papadopol

CANCAN.RO: Ioana, ne întâlnim astăzi cu o ocazie specială. Fiica ta debutează ca model, ai emoții să o vezi pe Ruxi defilând?

Ioana Ginghină: Nu mai am acum emoții. Eu nu prea sunt cu paradele de genul acesta pentru că stai un minut acolo și stai patru ore pentru un minut și așa este și când prezint eu. Sunt sigură că atunci când o să o văd acolo, o să am emoții.

CANCAN.RO: Ai apucat să vorbești cu ea? I-ai dat vreun sfat înainte?

Ioana Ginghină: Nu i-am dat niciun sfat. Ea avea mari emoții înainte să ajungem și se tot întreba de ce a zis „Da”. Eu mereu îi dau forward la ce primesc și ea tot timpul zice că nu. Așa credeam că se va întâmpla și de această dată, dar mi-a zis că Da. I-am spus că dacă acceptă, i-am spus că nu mai are cum să dea înapoi. Astăzi regreta, într-adevăr. Am exersat aseară cu ea în cameră.

CANCAN.RO: Vei fi deschisă la o defilare mamă- fiică?

Ioana Ginghină: Da, dar pe ea trebuie să o întrebi. Eu am ani de zile de când nu am mai expus-o, nici măcar de Crăciun sau sărbători, pentru că nu și-a dorit asta și am respectat acest lucru.

CANCAN.RO: Cum vezi industria de acum față de cum era atunci când ai debutat tu? Ți se pare diferită?

Ioana Ginghină: Mi se pare mult mai greu dacă nu ești bine „cu mobila” pe interior. E hate-ul acesta care mie mi se pare extrem de greu de gestionat, chiar și eu ăl gestionez uneori greu și atunci mă gândesc la ea. Am avut-o pe Alexandra Căpitănescu de la Eurovision la podcast recent și mi-a spus că s-a culcat fericită că a câștigat Eurovisionul intern și s-a trezit uimită de cât hate putea să aibă. Dacă avea un psihic mai slab, ar fi clacat. Nu ai cum fără expunere social media și dacă te expui, lumea îți dă hate cu atâta drag.

„Sunt oameni care spun că eu caut scandal, dar iese justițiarul din mine”

CANCAN.RO: Ai avut discuția asta și cu Ruxi? I-ai spus: Mami, o să existe oameni care o să te aprecieze, dar o să existe și oameni care o să te critice?

Ioana Ginghină: Mi s-ar părea o ipocrizie să o judece cineva. Eu am un mesaj pe care îl spun pe unde merg. Faptul că oamenii pun vedetele, adică persoanele publice pe un piedestal, iar dacă facem niște greșeli, dau cu noi de pământ. Toată lumea mai spune o bârfă, toată lumea mai face o greșeală, deja a început lumea să mă ajungă la divorțuri, nu știu ce se întâmplă. Asta mi se pare că oamenii de acasă trebuie să înțeleagă că și noi suntem tot oameni, identici cu ei.

CANCAN.RO: Care consideri tu că a fost lucrul pentru care te-au judecat cel mai tare oamenii și publicul?

Ioana Ginghină: Cred că în continuare mă judecă pentru asumarea mea de a zice tot, dar să știi că tot așa îmi câștig și publicul, adică cumva tot așa se întâmplă. Oamenii cumva mă plac sau nu mă plac, dar într-adevăr sunt oameni care spun că eu caut scandal. E drept că poate câteodată ar trebui să-mi mai țin gura, dar de multe ori iese un justițiar din mine care simte nevoia să facă dreptate. Mai ales când e vorba de tineri, când e vorba de breasla mea, m-am făcut lider de sindicat, tot timpul simt nevoia să apăr oameni.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru vară? Am înțeles că ai fost harnică și ai filmat?

Ioana Ginghină: Da, am filmat în avans la podcast, dar alte planuri nu am pentru că am dat niște castinguri și acum aștept răspunsurile să văd dacă muncesc vara aceasta sau vom putea pleca în țări străine. În Grecia cred că vom pleca.

CANCAN.RO: Deci e posibil să te vedem într-un nou serial?

Ioana Ginghină: Am dat foarte multe castinguri, și pentru serial, și pentru film, și pentru emisiuni, ceva o ieși, Doamne iartă-mă!

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