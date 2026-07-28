Actorul și fostul campion WWE John Cena a vorbit deschis despre cele două transplanturi de păr pe care le-a făcut în ultimii doi ani, mărturisind că intervențiile i-au schimbat complet viața și i-au redat încrederea în sine.

John Cena are două transplanturi de păr

Potrivit The Independent, actorul în vârstă de 49 de ani a apărut la San Diego Comic-Con cu un nou look, explicând că acesta face parte din procesul de recuperare după cel de-al doilea transplant de păr.

John Cena a dezvăluit că primul transplant a avut loc în noiembrie 2024 și a durat aproximativ 13 ore și jumătate. La doar 15 luni distanță, el a revenit la același medic pentru o a doua intervenție, care a durat opt ore.

„Scopul este să am mai mult păr, iar aceasta a fost cea mai bună soluție. Îl ador pe doctorul meu. Mi-a schimbat complet viața”, a declarat actorul.

Cena a explicat că a decis să își radă complet capul deoarece această procedură permite medicilor să transplanteze mai ușor foliculii de păr și oferă rezultate mai bune.

De ce a apelat John Cena la transplantul de păr

Actorul a vorbit și despre motivele care l-au determinat să recurgă la transplant. El a recunoscut că ani la rând a fost ținta glumelor fanilor WWE, care îi atrăgeau atenția asupra zonelor fără păr.

Într-un interviu anterior, John Cena a mărturisit că semnele și comentariile făcute de spectatori în timpul meciurilor l-au afectat și că acestea l-au convins, în cele din urmă, să apeleze la intervenția chirurgicală.

„Vă mulțumesc că m-ați hărțuit până am ajuns să îmi fac un transplant de păr”, spunea el atunci, adăugând că regretă faptul că a așteptat atât de mult din cauza stigmatului asociat acestei proceduri.

După cele două intervenții, John Cena spune că urmează cu strictețe recomandările medicului. Actorul a dezvăluit că folosește tratamente cu lumină roșie, aplică minoxidil și ia suplimente destinate sănătății părului pentru a menține rezultatele obținute.

El speră că experiența sa îi va încuraja și pe alți bărbați să vorbească deschis despre căderea părului și să nu considere transplantul un subiect rușinos.

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