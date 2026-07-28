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Emma Roberts s-a căsătorit în secret cu actorul Cody John. Julia Roberts s-a numărat printre invitații la ceremonie

De: Paul Hangerli 28/07/2026 | 08:10
Emma Roberts s-a căsătorit în secret cu actorul Cody John. Julia Roberts s-a numărat printre invitații la ceremonie
Nepoata Juliei Roberts s-a căsătorit, sursa-colaj CANCAN.RO
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Emma Roberts, una dintre cele mai cunoscute actrițe ale generației sale, s-a căsătorit cu actorul Cody John în cadrul unei ceremonii private organizate în aer liber, în statul Idaho. Evenimentul a avut loc la doi ani după ce și-au făcut publică relația și la un an de la logodnă. Printre invitați s-au aflat și mătușa actriței, Julia Roberts, împreună cu soțul ei, Danny Moder.

Emma Roberts s-a căsătorit cu actorul Cody John

Emma Roberts, în vârstă de 35 de ani, și actorul Cody John, de 36 de ani, s-au căsătorit sâmbătă, 25 iulie, în cadrul unei ceremonii desfășurate pe o proprietate privată din Idaho.

Potrivit imaginilor publicate de DeuxMoi și informațiilor prezentate de Vogue, actrița a purtat o rochie albă vaporoasă, realizată la comandă de creatoarea Monique Lhuillier, completată de un șal transparent și un voal lung. Pentru petrecerea de după ceremonie, Emma a ales o a doua creație de arhivă semnată de același designer.

La rândul său, Cody John a optat pentru un costum maro în momentul în care cei doi și-au rostit jurămintele.

Julia Roberts a fost prezentă la nuntă

Printre invitații care au participat la festivități s-au numărat Julia Roberts și soțul acesteia, Danny Moder, potrivit fotografiilor publicate de Page Six.

Emma Roberts provine dintr-o familie celebră de actori. Ea este fiica lui Eric Roberts și nepoata câștigătoarei premiului Oscar Julia Roberts.

Reprezentanții celor doi actori nu au oferit declarații oficiale imediat după apariția informațiilor despre nuntă.

Povestea de dragoste a început în 2022

Emma Roberts și Cody John și-au făcut publică relația în august 2022, când actorul a publicat pe Instagram o fotografie în care o săruta pe Emma, însoțită de mesajul „Sweet sweet”.

Câteva luni mai târziu, în decembrie 2022, actrița a confirmat și ea relația printr-o fotografie în care cei doi apăreau ținându-se de mână.

În iulie 2024, Emma Roberts a anunțat logodna într-o manieră caracteristică umorului său.

„Pun asta aici înainte ca mama mea să spună tuturor ❤️”, a scris actrița pe Instagram, publicând o fotografie în care își etala inelul cu diamant.

Potrivit unor surse citate anterior de E! News, cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, iar relația lor a evoluat firesc.

„Emma este foarte fericită alături de Cody. Se bucură de relația lor și de timpul petrecut împreună. Prietenii și familiile lor cred că formează un cuplu minunat”, declara atunci o sursă apropiată.

Emma Roberts, discretă cu viața privată

Actrița a explicat încă din 2019, într-un interviu pentru Cosmopolitan, că încearcă să își protejeze relațiile de expunerea excesivă.

„Nu vreau niciodată să vorbesc despre relațiile în care sunt, despre cele care se termină sau cele care s-au terminat. Este destul de greu să fii într-o relație doar între voi doi, cu atât mai mult când există și un public”, declara ea.

În iulie 2024, Emma povestea pentru People că unul dintre cele mai emoționante momente trăite alături de Cody John a fost în timpul vizionării filmului The Iron Claw.

„Am văzut filmul The Iron Claw împreună cu iubitul meu și amândoi plângeam în hohote. A fost un adevărat dezastru: plângeam, apoi râdeam unul de altul că plângem și începeam să plângem și mai tare”, mărturisea actrița.

Cine este Emma Roberts

Născută pe 10 februarie 1991, la Rhinebeck, în statul New York, Emma Roberts și-a început cariera cinematografică la doar nouă ani, în filmul Blow (2001), unde a interpretat-o pe fiica personajului jucat de Johnny Depp.

Celebritatea a venit odată cu serialul pentru adolescenți Unfabulous (2004–2007), difuzat de Nickelodeon, iar ulterior și-a consolidat statutul de vedetă la Hollywood prin roluri în producții precum Nancy Drew, Wild Child, Hotel for Dogs, Scream 4, We’re the Millers, Nerve, Scream Queens și mai multe sezoane ale serialului American Horror Story. Cel mai recent a putut fi văzută în filmul Space Cadet (2024).

Pe plan personal, Emma Roberts este mama unui băiat, Rhodes Robert Hedlund, născut în decembrie 2020 din relația cu actorul Garrett Hedlund. Astăzi, odată cu căsătoria cu Cody John, actrița începe un nou capitol atât în viața personală, cât și în cea profesională.

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