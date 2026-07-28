Kylian Mbappe, scrisoare emoționantă după dezamăgirea de la Cupa Mondială 2026: „Poate vă datoram un final mai frumos”

La o săptămână după încheierea Cupei Mondiale 2026, Kylian Mbappe a transmis un mesaj emoționant suporterilor Franței. Căpitanul naționalei și starul lui Real Madrid a publicat o scrisoare deschisă în care vorbește despre durerea eliminării, le mulțumește fanilor pentru sprijinul necondiționat și recunoaște că și-ar fi dorit să le ofere un final fericit.

Mbappe, despre durerea ratării trofeului mondial

Campania Franței la Cupa Mondială din America de Nord s-a încheiat cu un gust amar. „Les Bleus” au terminat competiția pe locul patru, după ce au fost învinși de Anglia în meciul pentru locul al treilea, iar visul de a cuceri un nou titlu mondial s-a încheiat în semifinale, unde au fost eliminați de viitoarea campioană, Spania.

La o săptămână de la finalul turneului, Kylian Mbappe a ales să li se adreseze direct francezilor printr-o scrisoare deschisă publicată luni în presa regională. Textul este ilustrat cu fotografii personale, inclusiv o imagine din copilărie în care apare în fața unui poster cu idolul său, Thierry Henry.

„Nu am adus acasă un trofeu cu echipa. Doare și va continua să doară o vreme, nu am de gând să vă mint în privința asta”, a scris Mbappe.

Mesajul special pentru suporterii Franței

O mare parte din scrisoare este dedicată fanilor care au urmărit fiecare meci al Franței, în ciuda diferențelor de fus orar.

„Ați stat treji până târziu, uneori până în toiul nopții, în funcție de fusul orar, ca să ne vedeți jucând la celălalt capăt al lumii. V-ați adunat acasă, în baruri, alături de familie sau de prieteni, în toată Franța și dincolo de granițele ei”, a scris căpitanul francez.

El și-a amintit și de atmosfera din tribune.

„Alții au fost chiar acolo, alături de noi, pe stadioane, cu steagurile pe umeri. Copii cu ochii strălucind, bărbați și femei din toate mediile și toate generațiile, uniți de aceeași bucurie – bucuria de a împărtăși același moment. Aceasta este puterea acestui sport. Și nu ne-ați abandonat niciodată, nici măcar în cele mai grele momente, chiar și atunci când poate nu meritam acest sprijin. Povestea aceasta a fost scrisă de milioane de mâini, nu doar de cele unsprezece aflate pe teren, toate ghidate de aceeași pasiune.”

Mbappe a subliniat că tocmai această pasiune îi unește pe jucători și pe suporteri.

„Mai presus de toate, este pasiunea – aceeași pasiune care ne împinge pe noi înainte pe teren și pe voi în fața televizoarelor sau în tribune. Asta am trăit împreună: o poveste incredibilă.”

Golgheterul turneului, dar fără trofeul visat

Deși a încheiat competiția în postura de golgheter, cu un impresionant total de 10 goluri, Mbappe spune că această performanță individuală nu poate compensa lipsa trofeului mondial.

„Primesc titlul de golgheter cu mândrie, dar ar fi fost mult mai frumos dacă venea împreună cu trofeul. Poate vă datoram un final mai frumos. Dar nu alegem întotdeauna finalul unei povești. Alegem doar ceea ce punem în ea, iar noi am pus totul. De asta suntem mândri.”

Mulțumiri pentru colegii de echipă

În finalul scrisorii, Mbappe a ținut să le mulțumească și colegilor săi, despre care spune că au avut un rol decisiv în reușitele sale din acest turneu.

„Le mulțumesc colegilor mei. Fără munca lor, fără demarcările lor, fără pasele lor și fără spiritul de echipă care ne-a purtat din primul până în ultimul meci, nu aș fi putut marca atât de multe goluri. Acest titlu le aparține la fel de mult lor cât îmi aparține mie.”

Căpitanul Franței a încheiat cu o reflecție despre drumul său la Cupa Mondială.

„Când eram copil, visam să joc măcar la un Campionat Mondial. Am participat la trei, am câștigat unul, iar anul acesta am avut onoarea să fiu căpitanul echipei. Nu voi uita niciodată această experiență.”

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