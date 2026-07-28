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Meteorologii Accuweather anunță 4 zile de mega-caniculă în București: Temperaturile resimțite ajung la 45 grade Celsius. Pe ce dată începe

De: Emanuela Cristescu 28/07/2026 | 09:07
Meteorologii Accuweather anunță 4 zile de mega-caniculă în București: Temperaturile resimțite ajung la 45 grade Celsius. Pe ce dată începe
Meteorologii Accuweather anunță 4 zile de mega-caniculă în București: Temperaturile resimțite ajung la 45 grade Celsius. Pe ce dată începe
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Mega-caniculă în Capitală! Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru unul dintre cele mai fierbinți episoade ale verii. Cea mai nouă prognoză AccuWeather indică un val de căldură extremă care va pune stăpânire pe Capitală la începutul lunii august.

În perioada 4 – 7 august sunt estimate temperaturi cuprinse între 37 și 39 de grade Celsius la umbră, însă disconfortul termic va fi mult mai ridicat. Potrivit estimărilor, temperatura resimțită va ajunge până la 45 de grade Celsius, ceea ce va face ca ieșirile în aer liber să fie extrem de dificile, mai ales în orele de vârf.

Mega-caniculă în Capitală!

Valul de caniculă începe pe 4 august, când termometrele vor indica o maximă de 37 de grade Celsius. De aici, căldura se intensifică de la o zi la alta. Pe 5 august sunt prognozate 38 de grade, iar 6 august va fi cea mai fierbinte zi a intervalului, cu 39 de grade Celsius la umbră. Chiar dacă pe 7 august maxima scade ușor, până la 37 de grade, senzația de căldură va rămâne sufocantă.

Meteorologii Accuweather anunță 4 zile de mega-caniculă în București: Temperaturile resimțite ajung la 45 grade Celsius. Pe ce dată începe
Meteorologii Accuweather anunță 4 zile de mega-caniculă în București: Temperaturile resimțite ajung la 45 grade Celsius. Pe ce dată începe

Este important de precizat că valorile afișate în prognoză reprezintă temperaturile măsurate la umbră, conform standardelor meteorologice. În realitate, din cauza combinației dintre temperaturile ridicate și umiditate, organismul uman va resimți valori mult mai mari.

Canicula nu vine din senin. Ultimele zile din iulie și primele zile din august vor aduce maxime de 33-35 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că atmosfera se va încălzi treptat înainte de episodul extrem. Practic, Bucureștiul va intra într-un adevărat „cuptor”, iar asfaltul și clădirile vor amplifica și mai mult senzația de disconfort.

Când scăpăm de temperaturile extreme

Abia începând cu 8 august, temperaturile sunt estimate să coboare spre 34 de grade Celsius, însă vremea va rămâne în continuare foarte caldă pentru această perioadă. Chiar și după încheierea celor patru zile de foc, valorile termice se vor menține în jurul pragului de 30 de grade, semn că vara nu renunță prea curând la dominația asupra Capitalei.

În astfel de condiții, medicii și meteorologii recomandă evitarea expunerii la soare între orele prânzului, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în aer liber. Copiii, persoanele în vârstă și cei care suferă de afecțiuni cronice sunt categoriile cele mai vulnerabile în fața unui asemenea episod de caniculă extremă.

VEZI ȘI: Vremea o ia razna în București: furtuni, apoi caniculă. Vine al patrulea val de căldură

 Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor Accuweather

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