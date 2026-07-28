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TEST IQ | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul „test”!

De: Denisa Crăciun 28/07/2026 | 09:13
TEST IQ | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul test!
TEST IQ | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul "test"!
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se regăsesc în mediul online, iar printre cele mai populare sunt cele de tipul iluziilor optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe, sau găsirea unui cuvânt, așa cum este acesta. Pe lângă rolul principal, exercițiile de acest fel îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică și spontaneitatea.

TEST IQ | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul „test”!

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu este să rezolvi exercițiul în maximum 6 secunde. Rezolvând teste de acest fel îți pui mintea la contribuție, abilitatea ta vizuală va fi testată, însă într-un mod distractiv. Mai mult decât atât, atenția trebuie să fie la cote maxime și asta pentru că dacă ți se pare simplu, un moment de deconcentrare te poate pune în dificultate. Așadar, pentru a rezolva testul este necesar să identifici cuvântul „test”. Crezi că te descurci? Hai să vedem! Start joc!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici cuvântul „test”: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Cuvântul căutat din patru litere se poate observa că se formează astfel în această imagine: prima literă, T se regăsește pe primul rând, a doua literă. Litera E se regăsește pe al doilea rând, a treia literă. Litera S se poate observa pe rândul trei, a patra literă. Ultima literă care formează cuvântul, T, este pe rândul patru, a cincea literă.

TEST IQ | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul
TEST IQ | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul „test”!

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.â

VEZI ȘI: Test de inteligență | Rezolvă ecuația 6+1 = 12, în toar 25 de secunde

Test IQ | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 1+3=6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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