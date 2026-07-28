BANC | Bulă cel romantic

E marți, iar CANCAN.RO ți-a pregătit un banc savuros, numai bun să-ți aducă zâmbetul pe buze. Dacă simți că ai nevoie de o porție zdravănă de voie bună, gluma de mai jos este exact ce îți trebuie. Atenție însă, finalul este unul complet neașteptat!

– Vai, Bulă, ce romantic ești! După ce am făcut-o, m-ai ținut în brațe jumătate de oră continuu…

– Sunt învățat de la fosta…

– Cum așa?

– Pentru că doar așa se dezumfla cel mai repede.

Un banc care te va face să râzi în hohote

Bulă merge la examenul oral de istorie.

Profesorul îl întreabă:

– Bulă, spune-mi trei realizări importante ale lui Ștefan cel Mare.

Bulă stă pe gânduri și răspunde:

– Prima… s-a născut.

Profesorul oftează:

– Bine… și a doua?

– A murit.

Profesorul deja se enervează:

– Și a treia?

– Între timp… a făcut și niște lucruri importante.

Profesorul ridică tonul:

– Afară! Nota 2!

Bulă se ridică liniștit și spune:

– Domn’ profesor, dacă îmi dați voie, am și eu o întrebare.

– Spune.

– Dacă dumneavoastră intrați într-un restaurant și chelnerul vă întreabă: „Ce doriți să mâncați?”, iar dumneavoastră răspundeți „O ciorbă”, după care el spune „Afara! Răspuns greșit!”, cum v-ați simți?

Profesorul rămâne puțin surprins:

– Păi… aș vrea măcar să-mi spună ce variante am!

Bulă zâmbește:

– Exact. Și eu tot asta așteptam.

Un moș de 85 de ani merge la doctor pentru control

Doctorul îl consultă și îl întreabă:

– Cum vă simțiți?

– Excelent, dom’ doctor! M-am însurat cu o fată de 25 de ani și o să avem un copil!

Doctorul zâmbește și spune:

– Vă spun și eu o poveste. Un vânător foarte bătrân a plecat într-o zi la pădure. Din greșeală, în loc de pușcă, a luat umbrela. La un moment dat apare un urs. Vânătorul ridică umbrela, face „Poc!”, iar ursul cade mort.

Moșul râde:

– Imposibil! Înseamnă că altcineva a tras!

Doctorul îl privește și spune:

– Exact la aceeași concluzie voiam să ajung și eu.

Soacra și ginerele

Soacra către ginere:

— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.

— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe.

— Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat!

— No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră?

— Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi!

— Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!

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