Cum arată tatăl Ancăi Țurcașiu la 89 de ani. Vedeta l-a strâns în brațe pe ringul de dans

Anca Țurcașiu se poate declara o femeie împlinită. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste, are un succes incredibil, iar familia îi este alături în orice moment. De curând, actrița a publicat în mediul online o fotografie inedită cu tatăl ei.

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. Totodată, are o familie superbă cu care se mândrește de fiecare dată. Recent, aceasta a împărtășit cu fanii ei un moment incredibil alături de tatăl ei. Cei doi au fost filmați în timp ce dansau, iar ea radia de fericire. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată tatăl Ancăi Țurcașiu la 89 de ani

Tatăl vedetei a ajuns la vârsta de 89 de ani și se menține în formă. Anca Țurcașiu și el au avut un moment special tată-fiică, chiar pe ringul de dans. Ea a purtat o rochie elegantă, care îi evidențiază silueta, iar el a îmbrăcat un costum rafinat. Cei doi au dansat și s-au îmbrățișat. Momentul a fost publicat pe rețelele de socializare, alături de un mesaj impresionant transmis de actriță.

Momente care opresc timpul în loc! Să-l strâng în brațe pe tata, în pași de dans, pe muzica dragului meu coleg Paul Surugiu! O nuntă de aur, de poveste!, a scris Anca Țurcașiu în mediul online.

Mai mult decât atât, vedeta și-a exprimat recunoștiința față de tatăl ei, într-o altă postare. Mesajul pe care l-a scris sugerează bucuria pe care a resimțit-o aceasta pentru că a trăit momentul cu cel mai special om din viața ei.

Să fiu alături de tata la un eveniment pe care-l moderez și la care am și un recital, wow, mi se pare minunat! Let’s have a great party tonight! (Să avem o petrecere frumoasă în seara asta n.r), a mai scris ea.

Tatăl actriței a făcut un pas spre digitalizare

Acesta i-a făcut o surpriză inedită fiicei sale, Anca Țurcașiu. A vizitat-o în speranța că îl va învăța să folosească aplicațiile de pe telefonul mobil, inclusiv să plătească facturile digital. Vedeta s-a bucurat de dorința tatălui ei și a împărtășit și acest moment.

Ce surpriză minunată! Când am ajuns acasă, l-am găsit pe tata! Vizita lui inopinată mi-a adus atât de multă bucurie! Ce credeți? A venit să ia «cursuri» de aplicații pe telefon! S-a săturat să meargă să plătească facturile și a avut răbdare să-l învăț cum să rezolve plățile din telefon. Mi s-a părut grozav că, la 88 de ani, vrea să învețe să se descurce în această nouă lume în care trăim. Aștept cu nerăbdare luna viitoare, să văd dacă a reținut!, a povestit actrița.

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