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Momente grele pentru Anca Țurcașiu și iubitul ei. Vacanța s-a transformat într-un coșmar

De: Anca Chihaie 24/06/2026 | 15:13
Momente grele pentru Anca Țurcașiu și iubitul ei. Vacanța s-a transformat într-un coșmar
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Ceea ce trebuia să fie finalul unei vacanțe relaxante s-a transformat într-o experiență stresantă pentru Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban. După câteva zile petrecute în capitala Franței, cei doi au pornit spre casă convinși că drumul se va desfășura fără incidente. În schimb, au avut parte de o serie de situații neprevăzute care le-au dat complet peste cap planurile de călătorie și i-au obligat să petreacă ore întregi prin aeroporturi.

Cei doi aveau rezervat un zbor cu escală, itinerariul urmând să îi ducă din Paris la Belgrad, iar de acolo spre București. Deși programul părea bine organizat, lucrurile au luat o turnură neașteptată încă din momentul în care primul avion a înregistrat o întârziere. Chiar dacă decalajul nu a fost unul foarte mare, acesta a avut consecințe importante asupra călătoriei lor.

Vacanța s-a transformat într-un coșmar pentru cei doi

În timpul escalei, Anca Țurcașiu și partenerul ei au descoperit că rezervarea pentru cursa spre București nu mai era valabilă. Potrivit informațiilor apărute ulterior, sistemul companiei aeriene ar fi considerat că pasagerii nu vor mai putea ajunge la timp pentru îmbarcare și a modificat automat itinerariul. Problema a fost că cei doi au reușit, în realitate, să ajungă la poarta de îmbarcare înainte ca aceasta să fie închisă.

„Pentru că avionul de la Paris spre Belgrad a avut întârziere 30 de minute, compania a decis că nu vom prinde avionul spre București și ne-a anulat biletele. Ce să vezi? Noi am ajuns. Am alergat, check-in-ul era deschis, aveam bording passurile și nu am putut intra în avion. Pur și simplu nu ne-au lăsat, pe motiv că nu mai avem bilete. Erau rerutate dintr-o decizie a cuiva care a considerat că noi nu vom ajunge”, a transmis Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Deși au parcurs rapid distanța dintre cele două terminale și au încercat să urce în avionul care urma să plece spre România, situația nu a mai putut fi schimbată. Rezervarea inițială fusese deja anulată, iar locurile lor nu mai figurau în sistem ca fiind disponibile pentru îmbarcare. Astfel, au fost nevoiți să renunțe la zborul programat și să caute o soluție alternativă pentru a ajunge acasă.

Incidentul a dus la o întârziere semnificativă a întregii călătorii. În loc să ajungă în București conform programului stabilit, cei doi au rămas mai multe ore în aeroport, așteptând o nouă variantă de transport. Ulterior, au fost redirecționați pe o altă rută, care a inclus un zbor către Varșovia și o nouă conexiune spre România.

Întregul traseu a devenit mult mai lung decât fusese planificat inițial. Orele petrecute în aeroport, schimbarea itinerariului și timpul suplimentar de așteptare au transformat o simplă întoarcere din vacanță într-o experiență obositoare și consumatoare de energie. În loc să ajungă acasă după-amiaza, cei doi și-au încheiat călătoria abia aproape de miezul nopții.

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