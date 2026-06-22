Anca Țurcașiu, mai fericită ca niciodată. Cum a apărut alături de partenerul ei

Actrița Anca Țurcașiu (56 de ani) a lăsat totul baltă în România și a fugit în cel mai romantic loc de pe planetă alături de bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze, Călin Șerban. Cei doi porumbei au bifat o escapadă de vis, unde nu s-au mai ascuns și și-au strigat sentimentele în gura mare, chiar sub ochii trecătorilor.

Actrița și alesul inimii ei au plecat în vacanță în Paris, destinația perfectă pentru îndrăgostiți. Îmbrăcată super șic, într-o ținută vaporoasă de sezon și cu o pălărie elegantă, vedeta le-a arătat fanilor de pe rețelele sociale cât este de împlinită. Aceasta a dezvăluit că visa de o viață să se plimbe pe Sena, însă agenda încărcată nu i-a permis până acum.

Anca Țurcașiu, vacanță de vis cu iubitul

În brațele partenerului ei, artista a dat frâu liber emoțiilor și a transmis un mesaj siropos direct pe internet. Ea a spus că îl iubește enorm pe Călin Șerban, bărbatul cu care își împarte viața.

„Întotdeauna am fost geloasă pe cei care se plimbă cu aceste vaporașe pe Sena și uite că am reușit, în sfârșit. De fiecare dată când am ajuns la Paris n-am avut timp sau n-am avut ocazia, ne-am dorit tare mult. Pentru tine, iubirea mea, să rămână în amintire că ne iubim. Te iubesc. E superb”, a spus Anca Țurcașiu.

Secretul din spatele idilei cu instructorul mai tânăr

Bărbatul care a cucerit-o definitiv pe vedetă este nimeni altul decât Călin Șerban, un nume respectat în lumea sporturilor nautice, fiind primul român care a activat ca instructor de kitesurfing. Deși între ei există o diferență de vârstă, el fiind cu patru ani mai mic, acest detaliu nu reprezintă absolut niciun impediment în calea fericirii lor.

Legătura lor are o istorie extrem de lungă și spectaculoasă, transformându-se dintr-o amiciție veche într-o relație asumată și profundă abia după ce amândoi au trecut prin experiența divorțului. Actrița a povestit despre relația ei cu Călin, dar și despre momentul în care a realizat că este îndrăgostită de el.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos”, a povestit actrița.

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