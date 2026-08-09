Prognoza meteo azi, 9 august 2026. Apar vijelii în sudul țării și la munte, dar scăpăm de temperaturile de 40 de grade Celsius

Vremea va rămâne călduroasă în mare parte din țară. Temperaturile vor atinge 36 de grade Celsius, potrivit meteorologilor ANM. În unele zone vor apărea ploi și descărcări electrice, acestea intensificându-se la munte. Află detalii!

Vremea de azi în România

Duminică, 9 august, vremea va fi călduroasă în vest, sud și sud-est. În Câmpia Română, disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa la 33-34 de grade Celsius în Banat, Crișana și sudul Olteniei, iar în nord-estul Transilvaniei vor fi 24 de grade Celsius. Minimele zilei vor fi cuprinse între 6 grade în Carpații orientali și 22 pe litoralul Mării Negre.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil. Vom avea parte de înnorări în sud și centru, unde pot apărea ploi slabe – cantitățile de apă acumulate vor fi cuprinse între 1 și 5 l/mp. În a doua parte a zilei, vor fi averse și descărcări electrice în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, nordul Olteniei și al Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

vântul va suifla slab spre moderat, mai intens în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei. În timpul ploilor, rafalele vor atinge 40…50 km/h.

Vremea de azi pe litoral

Temperaturile vor scădea ușor, dar ziua va fi călduroasă. Maximele zilei se vor situa între 29 și 31 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la 19 și 22 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu vânt moderat și intensificări pe timp de zi – 45-55 de km/h. Temperatura apei va avea 24 și 26 de grade Celsius.

Mamaia – maxima va fi de 28 de grade, iar minima de 23 de grade Celsius. Vântul va bate cu 32 de km/h.

Costinești – maximele pe timp de zi vor urca până la 28 de grade, iar minimele vor coborî până la 23 de grade Celsius. Noaptea va fi tropicală, iar vântul va sufla cu 32 de km/h.

Mangalia – termometrele vor indica 28 de grade ziua și 23 de grade noaptea. Vântul va sufla cu 32 de km/h.

Năvodari – temperatura maximă va fi de 32 de grade, în timp ce minima de 22 de grade Celsius. Turiștii vor avea parte de o noapte tropicală, cu rafale de 26 km/h de vânt.

Vremea de azi la munte

Cerul de duminică va fi variabil. În a doua parte a zilei vor apărea înnorări, averse și descărcări electrice în Carpații Meridionali și în Carpații Occidentali. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-20 de l/mp, iar vântul va sufla cu 45-50 km/h.

Vremea de azi în București

În Capitală, ziua de duminică va fi călduroasă. Maxima zilei va atinge 31-32 de grade Celsius. La primele ore vor fi condiții de ploaie slabă, iar pe timp de zi vor mai apărea înnorări. Vântul va sufla slab spre moderat, iar minima zilei va fi de 16-18 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxima zilei va atinge 32 de grade, ia minima 16 grade Celsius.

Timișoara: termometrele vor urca până la 36 de grade, iar seara vor coborî până la 20 de grade Celsius.

Iași: pe timp de zi vor fi 32 de grade, iar pe timp de noapte vor fi 18 grade Celsius.

Craiova: maxima zilei va atinge 36 de grade, ia minima 20 grade Celsius.

Constanța: termometrele vor indica 28 de grade pe timp de zi. Pe timp de noapte vom avea 23 de grade Celsius, potrivit vremearomania.com.

Brașov: pe timp de zi, termometrele vor urca până la 26 de grade, iar pe timp de noapte vor coborî până la 14 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI:

ANM a emis trei avertizări Cod galben. Rafale de peste 80 km/h și caniculă severă

Alertă hidrologică în România. Cod galben de inundații pentru 26 de județe