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Cum a reușit Mihail Pautov să slăbească 10 kg. Analizele arătau că are prediabet

De: Irina Maria Daniela 09/08/2026 | 06:40
Cum a reușit Mihail Pautov să slăbească 10 kg. Analizele arătau că are prediabet
Cum a reușit Mihail Pautov să slăbească 10 kg. Sursa foto: Facebook / Pexels.com
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Medicul chirurg Mihail Pautov, care s-a axat pe educație medicală și medicina preventivă, a povestit o experiență personală care l-a speriat. După ce a primit rezultatele unor analize, și-a dat seama că are prediabet și s-a apucat de slăbit. Află detalii!

Mihail Pautov, despre prediabet și dislipidemie

Medicul, pe care îl poți vedea și în cadrul emisiunii „Medicool”, a povestit pe contul său de Facebook o întâmplare care l-a uimit. După ce a primit rezultatele unor analize, Mihail Pautov și-a dat seama că are prediabet și dislipidemie.

În ciuda faptului că mergea regulat la sală, avea o alimentație sănătoasă și dormea 8 ore pe noapte, rezultatul analizelor făcute când avea 37 de ani l-a speriat.

„Am primit într-o zi niște analize care m-au speriat. Nu ale unui pacient, ci ALE MELE. Aveam 37 de ani, mergeam la sală, dormeam opt ore pe noapte, mâncam echilibrat. Și totuși, pe buletin mă uitam la un om cu prediabet și cu dislipidemie. Colesterol peste limite, ApoB crescut, hemoglobina glicată fix în zona de prediabet.

Trei zile am fost în stare de șoc, apoi mi-am revenit și am început să mă gândesc că poate s-au încurcat probele în laborator. Apoi mi-am dat seama că sănătatea mea nu e tocmai sub control”, a declarat medicul pe pagina sa de Facebook.

Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme

După ce i-a trecut șocul dat de rezultatele nefavorabile ale analizelor, medicul s-a pus pe treabă. Acesta a început să facă schimbări importante în stilul său de viață și a început, evident, cu alimentația.

Primul lucru pe care l-a făcut a fost să scoată complet orice gustare dintre mese. Mai exact, orice gustare care este ambalată și bogată în calorii, cu care ne răsfățăm sau ne potolim foamea la birou sau pe stradă.

„Nu există gustări între mese, pentru că sunt de obicei mâncăruri extra-procesate: chipsuri, biscuiți, orice altceva. Gustările depășesc 25% din aportul caloric, ceea ce înseamnă că deși mănânci ceva corect, dulciurile te îngrașă. Îți dau apetitul peste cap și îți cresc brusc glicemia, apoi când scade îți este iar foame”, a precizat medicul în cadrul podcastului său.

Medicul a intrat în deficit caloric

După ce a renunțat complet la gustări, medicul Mihail Pautov a decis să adopte un deficit caloric. Cu ajutorul unei aplicații contorizează zi de zi ce aport are. Așa a reușit să controleze numărul exact de calorii pe care trebuie să le consume pentru înălțimea și greutatea sa.

„Principiul de bază al slăbitului este deficitul caloric. De multe ori, oamenilor le este greu să aproximeze sau să știe câte calorii mănâncă ei de fapt. Așa ajung să mănânce peste norma calorică și se întreabă de ce nu slăbesc”.

Și, pentru ca starea sa de sănătate să se mențină la un nivel optim, a început să facă mișcare zilnic. Acesta combină acum mersul la sala de fitness cu alergatul în parc.

„Am început să mă mișc mai mult, să fac sală de forță. Merg cu bicicleta cât pot de mult, înainte de birou fac două ture de parc, chiar dacă fac 40 de minute până la muncă în loc de 10. În zilele în care nu merg cu bicicleta, mă plimb prin parc și fac 6 kilometri. Investesc o oră în ceva ce-mi place sau mai trebuie să rezolv. Am peste 15.000 pași pe zi”.

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