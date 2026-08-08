Este sau nu nesănătos aerul condiționat? „Medicool” Mihail Pautov demontează mitul AC-ului

Cel mai folosit aparat pe timpul verii este fără doar și poate aerul condiționat. Totuși, se întâmplă de multe ori să răcim atunci când simțim curentul rece. Mihail Pautov a abordat acest subiect în mediul online și răspunde la cea mai frecventă întrebare: este sau nu nesănătos aerul condiționat.

Aerul condiționat este nelipsit, mai ales în această perioadă. Unii oameni se feresc să aibă în casă un astfel de dispozitiv din cauza mitului potrivit căruia răcesc de la AC. Cu toate acestea, „Medicool” Mihail Pautov demontează toate miturile și spune dacă este sau nu nesănătos aerul condiționat. El susține că dacă este folosit în mod corespunzător, nu te poți expune la niciun pericol.

Este sau nu nesănătos aerul condiționat

Mihail Pautov a împărtășit cu urmăritorii săi în mediul online un detaliu important. Acesta a vorbit despre aerul condiționat, explicând că răceala apare atunci când aerul rece bate direct în față sau când este deschis în permanență. Aerul uscat din casă, de asemenea, este un factor important care duce la efecte nedorite.

De cele mai multe ori, răceala de la aerul condiționat apare atunci când aerul suflă direct spre tine sau când ții toată ziua aerul condiționat pornit, ții geamul închis, iar aerul, pe lângă faptul că îți răcește aerul și temperatura din încăpere, el scoate umiditatea. Astfel, într-o încăpere mică, aerul poate să devină foarte uscat. Aerul foarte uscat o să îți usuce inclusiv căile respiratorii superioare și asta te predispune la tot felul de infecții respiratorii, la virusuri și așa mai departe, a explicat doctorul Mihail Pautov pe TikTok.

Recomandările medicului

Mihail Pautov a făcut și o serie de recomandări, menite să evite situațiile neplăcute. Acesta spune că un umidificator poate rezolva problema, mai mult, a concluzionat că nu aerul condiționat duce la răceli, ci aerul uscat din încăpere.

Rezolvarea acestui lucru e foarte simplă. Dacă vezi că aerul tău este deshidratat, este uscat, cumpără-ți un umidificator. Esențial este să ai o umiditate între 40 și 60%. Dacă ai o umiditate de 50% în cameră nu ai de ce să răcești mai mult decât ai răci toamna sau primăvara când sunt 20 de grade afară și ții geamul deschis. Deci nu, nu aerul condiționat te face să răcești, ci aerul uscat din cameră, indiferent de temperatura lui, a mai adăugat el.

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