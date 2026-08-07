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Cea mai bună țară în care să te muți în 2026. Surpriza de pe primul loc

De: Irina Vlad 07/08/2026 | 23:37
Cea mai bună țară în care să te muți în 2026. Surpriza de pe primul loc
Statul Panama a ocupat primul loc pentru al treilea an consecutiv/ sursă foto: Pixabay
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În Europa, Spania, Portugalia și Luxemburg s-au clasat în top 10, însă Panama a ocupat primul loc pentru al treilea an consecutiv, potrivit unui sondaj realizat de InterNations.

Aproape 8.000 de expați din 162 de naționalități diferite au fost rugați să evalueze cât de fericiți se simt în țara lor de adopție, pe baza a cinci indicatori – munca în străinătate, finanțele personale, calitatea vieții, aspectele esențiale pentru expați și ușurința de a se integra – în cadrul sondajului Expat Insider 2026.

Panama, această țară din America Centrală, s-a clasat pe primul loc atât la categoria „ușurința integrării” – care include gradul de prietenie al localnicilor și cât de ușor este să te obișnuiești cu cultura locală –, cât și la categoria „aspectele esențiale pentru expați”, care acoperă ușurința obținerii unei vize și a gestionării birocrației locale.

Aproximativ 87% dintre expații din Panama sunt mulțumiți de viața lor în străinătate/ sursă foto: Pixabay

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Aproximativ 87% dintre expații din Panama sunt mulțumiți de viața lor în străinătate, față de 70% la nivel global, în timp ce o treime doresc să rămână în țară pentru totdeauna. Mexicul s-a clasat pe locul al doilea, ocupând primul loc în ceea ce privește indicele de ușurință a integrării, datorită ușurinței cu care se pot face prieteni și a modului în care expații s-au simțit bineveniți.

Cei mai fericiți expați din lume se găsesc în Thailanda, care s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul general, cu până la 86% dintre expați declarând că sunt fericiți acolo și încă 42% dorind să rămână pentru totdeauna. Oamenii apreciază costul redus al vieții, care a fost evaluat pozitiv de 85% dintre ei, alături de locuințele accesibile și ușor de găsit.

Spania s-a clasat pe locul al șaselea și este cea mai bună destinație pentru expați de pe continent – ocupând primul loc în clasamentul privind calitatea vieții datorită vremii excelente, activităților disponibile în afara programului de lucru, transportului public accesibil și posibilității generale de a călători.

Portugalia, țara vecină, a urmat pe locul al optulea, clasându-se pe locul al patrulea în clasamentul privind finanțele personale și pe locul al șaptelea în ceea ce privește ușurința de a te integra.

Luxemburgul a completat topul 10, ocupând locul al patrulea în ceea ce privește munca în străinătate, după ce s-a clasat pe primul loc la capitolul salarii și siguranța locului de muncă.

Pentru ca o țară să fie inclusă în clasamentul general, cel puțin 50 de expați din acea destinație trebuiau să fi completat sondajul. În 2026, au fost evaluate 31 de țări. La celălalt capăt al clasamentului, Marea Britanie, Turcia, Germania și Norvegia au ocupat locurile 28, 29, 30 și, respectiv, ultimul loc.

Țara scandinavă se numără poate printre cele mai fericite țări din lume, dar expații nu par să împărtășească această bucurie. Norvegia s-a clasat pe ultimul loc în ceea ce privește ușurința de integrare și pe locul 30 atât pentru calitatea vieții, cât și pentru finanțele personale.

Germania nu s-a descurcat cu mult mai bine și s-a clasat pe ultimul loc în ceea ce privește aspectele esențiale pentru expați, aceștia menționând probleme legate de viața digitală, aspectele administrative, locuințele și bariera lingvistică. De asemenea, s-a clasat pe locul 28 în ceea ce privește ușurința de integrare și pe locul 23 pentru finanțele personale.

Top 10  ele mai bune țări în care te poți muta în 2026

  • Panama
  • Mexic
  • Thailanda
  • Emiratele Arabe Unite
  • Brazilia
  • Spania
  • Singapore
  • Portugalia
  • Malaezia
  • Luxemburg

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