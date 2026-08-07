Doi tineri de 20 de ani, găsiți morți după ce au dispărut fără urmă. Ce s-ar fi întâmplat

David Thalman, în vârstă de 20 de ani, și iubita sa, Francesca Warick, tot de 20 de ani, au fost dați dispăruți sâmbătă, după ce au fost văzuți ultima oară pe Lacul Michigan, în apropierea unei zone periculoasă – numită „Poarta morții” – lângă Insula Washington, o destinație turistică populară din Wisconsin.

David și Francesca au fost dați dispăruți pe 1 august, când au plecat cu caiacele pe lacul Michigan, fără veste de salvare, și nu s-au mai întors. Paza de Coastă a SUA a participat la căutările terestre și maritime desfășurate sâmbătă seară și în dimineața zilei de 2 august.

Ulterior, Biroul Șerifilor din Door Country a preluat coordonarea operațiunilor, după ce acțiunea a trecut din faza de salvare în cea de recuperare. În această etapă, echipele Departamentului de Poliție din Gibraltar și ale Departamentului pentru Resurse Naturale din Wisconsin s-au alăturat poliție locale și au intensificat căutările în zona unde fuseseră văzuți cei doi tineri.

Cei doi tineri a fost căutați timp de 3 zile

După trei zile de căutări, cadavrul lui David Thalman, în vârstă de 20 de ani, din Dundee, Illinois, a fost găsit luni, 3 august, iar la scurt timp după aceea, echipele de recuperare au găsit cadavrul Francescăi Warick, în vârstă de 20 de ani, din South Elgin, Illinois.

Insula Washington se află în largul Peninsulei Door, iar călătorii trebuie să traverseze o strâmtoare de aproximativ 8 kilometri, supranumită „Death’s Door” (Poarta Morții), pentru a ajunge la arhipelag.

Potrivit organizației ecologiste „Friends of Plum and Pilot Islands”, în strâmtoarea respectivă — unde se întâlnesc Lacul Michigan și Golful Green — au fost semnalate peste 240 de dispariții, din cauza curenților puternici din apă și din aer. Anchetatorii bănuiesc că cei doi tineri s-au înecat, deși cauza oficială a decesului nu a fost încă confirmată. Se presupune că aceștia s-au aventurat în apă fără veste de salvare.

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