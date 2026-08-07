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Andrew și Tristan Tate cer să fie eliberați pe cauțiune. Argumentul invocat de avocații lor

De: Denisa Crăciun 07/08/2026 | 21:53
Andrew și Tristan Tate cer să fie eliberați pe cauțiune. Argumentul invocat de avocații lor
Frații Tate cer eliberare pe cauțiune
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Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Miami. Avocații fraților au făcut o solicitare prin care cer eliberarea pe cauțiune, până la încheierea procedurilor de extrădare în Marea Britanie.

Frații Tate sunt acum deținuți în Miami. Aceștia sunt acuzați de viol, agresiune și trafic de ființe umane pentru exploatare sexuală. Avocații lui Andrew și Tristan cer eliberarea pe cauțiune, iar solicitarea a fost trimisă vineri, 7 august, către un judecător american, în încercarea de a opri eforturile guvernului britanic de a obține extrădarea acestora. În plus, au venit cu un argument important, prin care explică de ce nu ar putea fugi cei doi.

Andrew și Tristan Tate cer să fie eliberați pe cauțiune

Andrew și Tristan Tate, în vârstă de 39, respectiv 38 de ani, au fost arestați în Miami, în data de 18 iulie. Următoarea zi, Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice a anunțat noi acuzații împotriva lor referitor la infracțiuni comise în perioada iulie 2010-august 2017. Acum, avocații celor doi cer să fie eliberați pe cauțiune, până la încheierea procedurilor de extrădare în Marea Britanie.

În solicitarea lor, avocații vorbesc despre „vizibilitatea lor publică extraordinară”, ceea ce ar face imposibilă tentativa de a fugi, așadar nu ar fi nevoie să fie ținuți în spatele gratiilor.

Ar fi extraordinar de dificil pentru Andrew sau Tristan să călătorească nedetectaţi sau fără să atragă atenţia, spun avocații.

Așadar, au cerut judecătoarei americane Lauren Louise să-i elibereze, urmând ca ei în schimb să le predea pașapoartele și să le fie monitorizată locația în permanență.

Când vor primi frații Tate un răspuns

Procurorii din cadrul Biroului Procurorului SUA din Miami trebuie să ofere un răspuns până pe data de 10 august. De asemenea, în data de 13 august, Lauren Louise a programat o audiere în instanță asupra posesiei eliberării. Un aspect important de menționat este că procurorii i-au cerut judecătoarei menținerea lor în detenție, argumentând că ar putea să fugă.

În plus, procesul din Marea Britanie ar putea dura luni bune. Londra are termen până pe 16 septembrie să trimită cererea de extrădare către Departamentul de Stat al SUA. Extrădarea are ca scop anchetarea faptelor mai vechi, dar și a celor recente.

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