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Andrew Tate, otrăvit la închisoare? Continuă să se plângă de condițiile grele

De: Irina Vlad 29/07/2026 | 12:14
Andrew Tate, otrăvit la închisoare? Continuă să se plângă de condițiile grele
Andrew și TristanTate/ sursă foto: CANCAN.RO
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Andrew Tate se află încarcerat într-o închisoare federală de maximă siguranță din Miami, statul Florida, după ce a fost reținut de autoritățile americane la mijlocul lunii iulie. Din spatele gratiilor, influencerul a publicat o serie de mesaje bizare despre condițiile de detențiem, susținând inclusiv că apa pe care o bea este otrăvită. 

Au trecut 10 zile de când Andrew Tate a ajuns în spatele gratiilor. Acesta susține că se confruntă cu condiții de detenție neobișnuite, iar drepturile sale sunt călcate în picioare. Unul dintre motive este calitatea apei de la robinet. Mai exact, apa potabilă din celulă îi provoacă dureri de stomac.

Andrew Tate se plânge de condițiile din închisoare

Recent, influencerul a postat o serie de mesaje pe rețelele sociale în care afirmă că singura apă pe care o are în celulă nu corespunde standardelor sale și provine dintr-un robinet de duș maro și murdar. Andrew spune că nu i se permite să bea apă îmbuteliată și că este obligat să bea apă „otrăvită”, care îi provoacă dureri de stomac.

„Sunt într-o Unitate Specială de detenție. Robinetul meu de apă este spart. Nu am nimic curat de băut. Singura mea apă vine de la duș, caldă și de la un robinet maro. Mi-a provocat probleme la stomac. Apa pe care o beau nu este curată. sunt american. Nevinovat până la proba contrarie.

Dar sunt obligat să beau apă otrăvită. Unde sunt drepturile mele? Este ziua a 9 în această unitate. Este un spațiu destinat deținuților extrem de periculoși. Fără avocat, fără apeluri telefonice, fără timp în curte.

Cele mai proaste condiții posibile pe care guvernul SUA le oferă teroriștilor și psihopaților. Sunt un deținut nevinovat până la proba contrarie, deținut prin extrădare. Sunt căutat de un stat străin. De ce sunt aici?”, au fost mesajele distrubite de Andrew Tate.

sursă foto: X

Biroul Federal al închisorilor a răspuns plângerilor lui Andrew Tate, declarând pentru presa străină că apa din penitenciar este certificată ca fiind sigură de consum:

„FDC Miami primește anual o certificare privind calitatea apei potabile de la Miami-Dade Water and Sewer. În prezent, apa potabilă de la FDC Miami este certificată ca fiind sigură pentru consum.”, a fost mesajul conducerii penitenciarului.

De asemenea, Andrew Tate s-a mai plâns de faptul că nu are acces la magazinul închisorii, nu are dreptul la apeluri telefonice și nici nu îi este permis să iasă în curtea penitenciarului. Avocatul fraților Tate, Joseph McBride, a declarat pentru sursa citată că – în cursul audierilor din fața judecătorilor – va aborda subiectul despre condițiile de detenție ale clienților săi:

„Suntem profund îngrijorați de sănătatea fizică, spirituală și psihologică a lui Andrew și Tristan în regimul de izolare”, a spus avocatul celor doi.

Andrew Tate, luat peste picior de o celebră actriță din SUA după ce s-a plâns de condițiile din închisoare: „Țipă toată noaptea”

Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA

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