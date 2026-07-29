Banca Centrală Europeană schimbă banii. Ce trebuie să faci dacă ai bancnote euro acasă

Banca Centrală Europeană pregătește o schimbare importantă pentru moneda unică europeană, prin lansarea unei noi generații de bancnote euro. Procesul de redesenare este deja în desfășurare și reprezintă cea mai amplă transformare a aspectului bancnotelor de la introducerea monedei euro. Modificările nu urmăresc doar un design modern, ci și creșterea nivelului de securitate, îmbunătățirea accesibilității și adaptarea bancnotelor la cerințele actuale.

Pentru cei care păstrează economii în numerar, vestea nu înseamnă că bancnotele existente își pierd valoarea sau că trebuie schimbate imediat. Actualele bancnote vor continua să fie mijloc legal de plată până când noile modele vor fi introduse treptat în circulație, proces care va dura mai mulți ani.

BCE lucrează de mai mult timp la un proiect amplu prin care dorește ca viitoarele bancnote să reflecte mai bine valorile și identitatea europeană. În paralel, instituția urmărește să facă mai dificilă contrafacerea banilor și să introducă tehnologii moderne care să permită verificarea rapidă a autenticității.

Zece variante au rămas în cursă

Procesul de selecție a ajuns într-o etapă decisivă. După analizarea a aproximativ 1.200 de propuneri de design venite din statele membre ale Uniunii Europene, au fost alese zece variante finaliste.

Acestea sunt împărțite în două teme principale.

Prima temă pune accent pe patrimoniul și cultura europeană, prin elemente care evidențiază contribuțiile culturale și artistice ale continentului. Cea de-a doua temă este inspirată din natură și poartă denumirea „Râuri și păsări – reziliență în diversitate”. Aceasta urmărește să ilustreze bogăția ecosistemelor europene și diversitatea naturală a continentului. Pe partea din spate a bancnotelor ar urma să fie reprezentate elemente asociate cooperării dintre statele europene, peisaje și instituții reprezentative.

Noua serie nu va însemna doar o schimbare de imagine. Fiecare bancnotă va include elemente grafice și tehnologice actualizate, dezvoltate pentru a răspunde standardelor moderne privind securitatea și utilizarea în viața de zi cu zi.

Europenii sunt invitați să participe la alegerea designului

Înainte ca modelul final să fie stabilit, Banca Centrală Europeană a deschis o consultare publică adresată cetățenilor din toate statele Uniunii Europene.

Până la data de 21 septembrie, orice persoană interesată poate analiza cele zece propuneri și își poate exprima preferința pentru varianta considerată cea mai potrivită. Rezultatele consultării vor fi analizate împreună cu evaluările tehnice și cu recomandările specialiștilor implicați în proiect.

Scopul acestei etape este ca viitoarele bancnote să reflecte cât mai bine imaginea unei Europe moderne și diversificate, în care cetățenii să se regăsească.

Ce se întâmplă cu bancnotele pe care le ai deja

Mulți oameni se întreabă dacă bancnotele euro aflate acum în circulație vor trebui schimbate imediat după apariția noilor modele. Răspunsul este nu.

Actualele bancnote vor continua să fie folosite în mod normal pentru plăți și vor rămâne valabile o perioadă îndelungată. Introducerea noii serii va avea loc treptat, astfel încât vechile și noile bancnote vor circula în paralel.

Abia după finalizarea perioadei de tranziție anumite modele mai vechi vor începe să fie retrase din circulație, iar cetățenii vor avea suficient timp pentru a le schimba prin intermediul instituțiilor financiare.

Prin urmare, persoanele care păstrează bani euro acasă nu trebuie să ia nicio măsură în această etapă și nici să se grăbească să îi depună la bancă.

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