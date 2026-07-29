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Bobby Shmurda, dans nebun pe muzica lui Costel Biju, la Nibiru. Filmările s-au viralizat

De: Denisa Crăciun 29/07/2026 | 11:47
Bobby Shmurda a dansat pe muzica lui Costel Biju/ sursa foto: social media
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Distracția la Nibiru continuă. Artiștii internaționali sunt din nou în centrul atenției. De această dată este vorba despre Bobby Shmurda, care a făcut senzație la stațiune. Aflat în mijlocul publicului, bărbatul s-a distrat pe muzica lui Costel Biju.

Costel Biju este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați maneliști din România. El are un succes incredibil, făcând show la fiecare concert pe care îl susține. Chiar și dacă nu este prezent, artistul reușește să facă publicul să danseze pe muzica lui.

De curând, un moment inedit de la Nibiru, stațiune deschisă de Selly, a devenit viral în mediul online. Filmările îl au în prim-plan pe Bobby Shmurda, un rapper american, care a început să danseze și să se distreze pe o piesă a manelistului.

Bobby Shmurda, dans pe muzica lui Costel Biju

Cu siguranță ați auzit măcar o dată intro-ul Cos-Tel-Bi-Ju, urmat de muzica manelistului. Nu doar românii se lasă purtați de ritmurile dinamice, ci și artiștii internaționali. Bobby Shmurda, Ackquille Jean Pollard, pe numele său real, a ajuns la Nibiru, acolo unde a susținut un concert de excepție.

Rapperului american pare că i-a plăcut atmosfera, așadar s-a așezat în mijlocul publicului. Momentul care a urmat a fost unul neașteptat și asta pentru că s-a auzit muzica manelistului Costel Biju. Reacția lui a atras atenția, iar fanii l-au filmat imediat. Acesta a început să danseze, ba chiar a părut că a învățat și el intro-ul faimos. Imaginile au ajuns rapid în mediul online, astfel că reacțiile nu au întârziat să apară.

Cum au reacționat internauții

Momentul nu avea cum să fie tratat altfel decât cu amuzament. Unii internauți nici nu au crezut că este real, însă alții au amintit că în anul 2023 a fost la fel de prietenos și s-a dus la lăutari înainte de show. De asemenea, alți fani i-au remarcat talentul rapper-ului, subliniând că este unul de-al nostru.

„Cât de miștooo!!!!”/ „Nu ai cum așa talent”/ „Are talentul în sânge Bobiță”/ „Bobby Shmurda x costel biju piesă înainte de 2026???”/ „Și în 2023 s-a dus la lăutari până să înceapă bp!”/ „Toooop!!!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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