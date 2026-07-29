BANCUL ZILEI | Copilul și bomboanele

Pentru că este miercuri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
Pe o bancă în parc…un copil înfuleca in disperare dintr-o cutie cu bomboane.
O bătrână îl vede si ii spune:
-Nu trebuie sa mănânci atâtea bomboane..Nu e sanatos,te poti imbolnavi !
-Dar dumneavoastră știți cat a trăit bunicul meu? 105 ani!
– Si mânca atât de multe bomboane ?
– Nu! Dar își vedea de treaba lui!
Papagalul deștept
Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb.
– Cât costă papagalul acesta? întreabă el.
– 5.000 de lei, răspunde vânzătorul.
– Atât de mult? Ce știe să facă?
– Vorbește cinci limbi străine, spune bancuri și recită poezii.
Omul se uită lângă el și vede un alt papagal.
– Dar acesta?
– 10.000 de lei.
– Și ce face în plus?
– Vorbește zece limbi, știe matematică, dă sfaturi și cântă la pian.
În colț, pe un suport de aur, era un papagal bătrân și tăcut.
– Dar acesta cât costă?
– 50.000 de lei.
– Și ce știe să facă?
– Nimic. N-am auzit niciodată să spună un cuvânt.
– Atunci de ce e atât de scump?
Vânzătorul oftează:
– Pentru că ceilalți doi îi spun „șefu’”.
Examenul de conducere
Un tânăr dă examenul pentru permisul auto.
Examinatorul îl întreabă:
– Mergeți pe un drum îngust. În față aveți o bătrânică, un copil și un câine. Frânele nu mai țin. Pe cine loviți?
Candidatul se gândește câteva secunde și răspunde:
– Câinele.
– Greșit! strigă examinatorul.
– Păi de ce? întreabă băiatul.
– Trebuia să lovești frâna!
Băiatul rămâne puțin pe gânduri, apoi spune:
– Aaa… credeam că asta s-a încercat deja și nu a mers!
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