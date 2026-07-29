BANCUL ZILEI | Copilul și bomboanele

Pentru că este miercuri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Pe o bancă în parc…un copil înfuleca in disperare dintr-o cutie cu bomboane.

O bătrână îl vede si ii spune:

-Nu trebuie sa mănânci atâtea bomboane..Nu e sanatos,te poti imbolnavi !

-Dar dumneavoastră știți cat a trăit bunicul meu? 105 ani!

– Si mânca atât de multe bomboane ?

– Nu! Dar își vedea de treaba lui!

Alte bancuri amuzante

Papagalul deștept

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb.

– Cât costă papagalul acesta? întreabă el.

– 5.000 de lei, răspunde vânzătorul.

– Atât de mult? Ce știe să facă?

– Vorbește cinci limbi străine, spune bancuri și recită poezii.

Omul se uită lângă el și vede un alt papagal.

– Dar acesta?

– 10.000 de lei.

– Și ce face în plus?

– Vorbește zece limbi, știe matematică, dă sfaturi și cântă la pian.

În colț, pe un suport de aur, era un papagal bătrân și tăcut.

– Dar acesta cât costă?

– 50.000 de lei.

– Și ce știe să facă?

– Nimic. N-am auzit niciodată să spună un cuvânt.

– Atunci de ce e atât de scump?

Vânzătorul oftează:

– Pentru că ceilalți doi îi spun „șefu’”.

Examenul de conducere

Un tânăr dă examenul pentru permisul auto.

Examinatorul îl întreabă:

– Mergeți pe un drum îngust. În față aveți o bătrânică, un copil și un câine. Frânele nu mai țin. Pe cine loviți?

Candidatul se gândește câteva secunde și răspunde:

– Câinele.

– Greșit! strigă examinatorul.

– Păi de ce? întreabă băiatul.

– Trebuia să lovești frâna!

Băiatul rămâne puțin pe gânduri, apoi spune:

– Aaa… credeam că asta s-a încercat deja și nu a mers!

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