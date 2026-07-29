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Codul secret pe care nu ți-l spune nimeni. Ce înseamnă dacă vezi o cârpă albă prinsă în geamul unei mașini, în trafic

De: Denisa Crăciun 29/07/2026 | 09:56
Codul secret pe care nu ți-l spune nimeni. Ce înseamnă dacă vezi o cârpă albă prinsă în geamul unei mașini, în trafic
Cârpă albă la mașină/ sursa foto: social media
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Pe lângă semnele de circulație clasice și oficiale, pe care toți șoferii le cunosc, există alte câteva care nu sunt atât de populare. Cu toate acestea, în ultima perioadă, în mediul online au apărut diverse discuții despre una dintre ele. Este vorba despre semnificația cârpei albe prinse în geamul unei mașini.

Deși pare un gest aparent banal, realitatea este alta, însă puțini cunosc acest detaliu. O cârpă albă prinsă în geamul unei mașini sau atârnată de oglinda laterală are o semnificație importantă. Semnul este asociat cu o posibilă solicitare de ajutor. Totuși, depinde foarte mult de contextul în care este folosit semnul. Internauții au dezbătut subiectul în mediul online și au oferit o serie de explicații cu privire la acest gest.

Ce înseamnă dacă vezi o cârpă albă prinsă în geamul unei mașini

O cârpă albă prinsă în acest mod nu reprezintă un semn recunoscut de autorități și nu face parte din Codul Rutier. Cu toate acestea, mulți o folosesc pentru a atrage atenția cu privire la solicitarea ajutorului. Pe de altă parte, unii șoferi recurg la acest gest în cazul în care nu pot comunica verbal sau când își doresc să atragă atenția celorlalți participanți la trafic.

Obiceiul a devenit din ce în ce mai răspândit pe șoselele din țara noastră, iar tocmai din acest motiv, cei care nu știau ce înseamnă au pornit o discuție în mediul online. Internauții au clarificat situația și au interpretat gestul un indiciu că există o dificultate. Totuși, din cauza lipsei unei interpretări oficiale, fiecare șofer poate interpreta sau folosi acest semn diferit.

Ce trebuie să faci dacă vezi asta în trafic

În cazul în care observi un astfel de gest, este important să analizezi situația înainte de a acționa, pentru că siguranța ta și a celor din trafic este primordială. Apoi, dacă există semne clare că cineva are nevoie de ajutor din partea cadrelor medicale, poți apela numărul unic de urgență 112 pentru a sesiza problema.

Un aspect esențial de reținut este că o cârpă albă prinsă în geamul unei mașini nu înlocuiește automat regulile impuse de Codul Rutier. Cu toate acestea, poate fi un indiciu că cei din autoturism se confruntă cu situații neplăcute, însă intervenția trebuie să fie prudentă.

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