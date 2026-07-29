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Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”

De: Denisa Crăciun 29/07/2026 | 08:49
Pescobar, despre influenceri/ sursa foto: captură video Țeapă sau Drept
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Pescobar este apreciat pentru sinceritatea sa debordantă. De această dată, vine din nou în atenția publicului cu o afirmație surprinzătoare despre influencerii din România. Invitat în cadrul unui podcast, își spune părerea despre ei. 

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a fost invitat în cadrul podcastului Țeapă sau Drept, moderat de Paul Anghel. Cei doi au abordat un subiect incredibil și anume influencerii din țara noastră. Afaceristul nu a ezitat să răspundă atunci când a fost întrebat ce părere are despre ei. Ba mai mult, a avut o reacție neașteptată și i-a criticat dur pe aceștia. El consideră că în România nu există influenceri adevărați, ci „păcălici”.

Pescobar pune tunurile pe influencerii din România

Pescobar este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din domeniul HoReCa din țara noastră. El deține mai multe lanțuri de restaurante cu specific pescăresc și îi merge mai bine ca oricând. De asemenea, este apreciat și pentru sinceritatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului.

De curând, în cadrul podcastului Țeapă sau Drept, el a vorbit cu Paul Anghel despre creatorii de conținut din România. El este de părere că nu avem influenceri reali și asta pentru că, în opinia sa, un influencer are o putere mare de convingere. În plus, el susține că ce contează cel mai mult este conținutul pe care îl livrează un creator digital.

Dar noi n-avem influenceri, n-avem influenceri. Avem păcălici, n-avem influenceri. Pentru că influencer înseamnă omul care influențează. Dar nu e vorba de numere, e vorba de conținut, a explicat Pescobar la podcastul Țeapă sau Drept.

Pescobar îi dă dreptate lui Cătălin Botezatu când vine vorba de influenceri

Nu este prima dată când Pescobar vorbește despre creatorii de conținut din țara noastră. În urmă cu ceva timp, Cătălin Botezatu a deschis acest subiect, iar afaceristul i-a dat dreptate. Mai mult decât atât, el susține că decizia de a le interzice influencerilor să meargă în restaurantele sale a fost una potrivită.

Prietenul meu, Cătălin Botezatu, a fost sincer, atâta tot. O opinie a ceea ce se autointitulează influcerii. Eu reușesc să am atât de mult hate pentru că îmi păstrez normalitatea și am zis că la mine în locații nu vreau să aud de influenceri de food, cu excepția unora.

Eu spun doar pe categoria mea, că nu are cum un pișpirel din ăsta de 19-20 de ani care abia s-a urcat de două ori în Tarom și nu a văzut nimic, dacă îl bate vântul de două ori îl dărâmă, nu are cum să fie influencer. De ce? Eu când mergeam la club, acum 20 de ani, eram rege, iar acum dacă merg la club, tot rege sunt. Acum 20 de ani nu era social media, a declarat el.

VEZI ȘI: Pescobar, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu restaurantele sale: ”Și eu am de suferit”

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