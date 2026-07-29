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Cum arată acum prima ispită de la Insula Iubirii. În 2015, devenea cunoscută în toată România. Din ce face bani în 2026 și ce iubit celebru are

De: Denisa Crăciun 29/07/2026 | 07:52
Cum arată acum prima ispită de la Insula Iubirii. În 2015, devenea cunoscută în toată România. Din ce face bani în 2026 și ce iubit celebru are
Cum arată acum Bianca Roman
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Insula Iubirii este cel mai așteptat show de public. Începând cu luna septembrie, telespectatorii vor putea urmări poveștile concurenților și ale ispitelor. Noul sezon va fi unul cu totul special, cu noi experiențe, provocări, dar și tentații incredibile. Însă, facem o călătorie în timp, ne amintim de debutul emisiunii și de prima ispită care a făcut senzație.

Insula Iubirii este una dintre cele mai apreciate emisiuni. Sezonul de debut a avut loc în anul 2015, aducând în țara noastră un show provocator pentru public. Totuși, puțini mai știu cine erau ispitele de la acea vreme. Prima ispită feminină care a acceptat să intre în acest rol și s-a înscris la emisiune este Bianca Roman.

Deși a preferat să fie discretă cu viața ei personală după show, aceasta are un succes incredibil în prezent. Mai mult decât atât, are un iubit celebru. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată acum Bianca Roman
Cum arată acum Bianca Roman

Cum arată acum prima ispită de la Insula Iubirii

Show-ul de la Antena 1, Insula Iubirii, a devenit un fenomen încă de la primul sezon, din 2015. Poveștile concurenților și ale ispitelor țineau cu sufletul la gură telespectatorii și continuă să o facă și în prezent. Bianca Roman, prima ispită care s-a înscris pentru a-i tenta pe bărbați trăiește în prezent o viață de lux.

Aceasta are o siluetă impecabilă, așa cum a avut din totdeauna, are acum părul blond și arată uluitor. La doi ani după participarea la insulă a devenit mamă, însă nu mai formează un cuplu cu tatăl copilului. În plus, din punct de vedere profesional pare să îi meargă mai bine ca niciodată. În timpul pandemiei, fosta vedetă de la Antena 1 și-a deschis propriul salon, care se numește Celebrity Beauty Clinic by Bianca Roman. De asemenea, în urmă cu ceva ani, ea a povestit că la vârsta de 23 de ani deținea deja un club la Brașov, așadar pe lângă creșterea fetiței pe care o are, muncește foarte mult.

Cum arată acum Bianca Roman
Cum arată acum Bianca Roman

Cu cine este împreună acum Bianca Roman

Dacă pe plan profesional lucrurile decurg așa cum și-a dorit, fosta ispită este fericită și din punct de vedere sentimental. Aceasta este împreună în prezent cu Marian Raducan, zis și Fulgerică. Bărbatul cântă adesea la evenimente private, iar de curând, ea i-a făcut o declarație de dragoste în mediul online.

Îl vedeți? Este omul meu, din 8 miliarde de oameni pe planetă, el e omul meu, îl iubesc și îl respect pentru tot ce înseamnă el ca iubit, ca tată, ca artist și mai ales ca om! Nimeni nu e perfect, nici măcar eu, însă el se apropie de perfecțiune, prin calitățile pe care le are și felul lui de a mă iubi și respecta și nu l-aș schimba vreodată în viața asta cu nimeni, pentru nimic în lume!, a scris Bianca Roman în mediul online.

VEZI ȘI: Abia după patru ani, ispita de la „Insula iubirii” și-a anunțat fostul partener că are un copil. Bărbatul a fost șocat. „A început să plângă”

Clipe de groază pentru Bianca de la Insula Iubirii. Vedeta Antena 1 a avut un șoc când a ajuns în parcare

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