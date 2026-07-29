Brănești, halta morții. Locul în care a murit Anastasia Piron e blestemat. Mai multe persoane și-au luat viața acolo. 8 victime – toate femei

Cazul Anastasiei Piron a ajuns cunoscut la nivel național. Tânăra de 22 de ani a dispărut vineri, 24 iulie, și a fost căutată intens în Capită, însă mobilizarea autorităților s-a încheiat tragic după 3 zile, când a fost identificată, fiind confirmat decesul acesteia.

Anastasia a fost văzută ultima dată vineri, 24 iulie, în sectorul 6 al Capitalei, cu doar câteva ore înainte ca familia să o dea dispărută. Potriviti surselor CANCAN.RO, în jurul prânzului, ea a mers împreună cu tatăl ei să își facă analizele medicale necesare pentru a putea susține examenul auto.

După efectuarea acestora, ea i-a spus tatălui ei că merge la o bibliotecă pentru a învăța, însă, câteva ore mai târziu, în jurul orei 12:00 a fost găsită lovită de tren în halta Brănești. Deoarece nu avea acte asupra ei, autoritățile nu au putut să o identifice pe loc ca fiind tânăra dispărută, identificarea ei fiind confirmată mai târziu.

8 femeie lovite mortal de tren în halta Brănești

Tot vineri, 24 iulie, nemaiputând să o contacteze, părinții au anunțat dispariția ei la Poliție. Duminică, după 2 zile de verificări, autoritățile au intensificat operațiunile, iar dispariția ei a fost anunțată prin mesaj Ro-Alert.

Abia luni, 27 iulie, în jurul prânzului, medicii legiști au confirmat că persoana care își pierduse viața într-un accident feroviar în halta Brănești era chiar Anastasia Piron. Odată cu mediatizarea acestui caz, au ieșit la iveală detalii bizare despre locul în care tânăra și-a pierdut viața, care pare să fie urmărit de belesteme. Anastasia devine a 8 femeie care moare în acest perimetru.

În aprilie 2017, o adolescentă de 17 ani s-a aruncat în fața trenului, după o ceartă cu iubitul său. La 5 luni distanță, în august, o femeie și cele trei fetițe ale sale (în vârstp de 10, 8 și 3 ani) au fost lovite mortal de un tren în gara Brănești.

În urma verificărilor, criminaliștii au ajuns la concluzia că a fost vorba despre o sinucidere. Femeia, care ar fi fost însărcinată cu cel de-al patrulea copil, ar fi lăsat un bilet de adio în care a mărturisit că vrea să își încheie socotelile cu viața: „Nu mai suport, nu mai pot face față”, ar fi scris femeia pe biletul de adio.

La începutul anului 2023, în ianuarie, o femeie care voia să traverseze liniile de cale ferată a fost lovită de tren. Potrivit anchetatorilor, ea a crezut că are timp, a grăbit pasul, dar în ultima clipă a fost lovită de tren. În același an, în decembrie 2023, între stațiile Brănești și Pasărea, o femeie a fost lovită mortal de tren.

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert