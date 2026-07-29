Acasă » Știri » Brănești, halta morții. Locul în care a murit Anastasia Piron e blestemat. Mai multe persoane și-au luat viața acolo. 8 victime – toate femei

Brănești, halta morții. Locul în care a murit Anastasia Piron e blestemat. Mai multe persoane și-au luat viața acolo. 8 victime – toate femei

De: Irina Vlad 29/07/2026 | 07:52
Brănești, halta morții. Locul în care a murit Anastasia Piron e blestemat. Mai multe persoane și-au luat viața acolo. 8 victime - toate femei
Brănești, halta morții. Locul în care a murit Anastasia Piron e blestemat. Mai multe persoane și-au luat viața acolo. 8 victime - toate femei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cazul Anastasiei Piron a ajuns cunoscut la nivel național. Tânăra de 22 de ani a dispărut vineri, 24 iulie, și a fost căutată intens în Capită, însă mobilizarea autorităților s-a încheiat tragic după 3 zile, când a fost identificată, fiind confirmat decesul acesteia.

Anastasia a fost văzută ultima dată vineri, 24 iulie, în sectorul 6 al Capitalei, cu doar câteva ore înainte ca familia să o dea dispărută. Potriviti surselor CANCAN.RO, în jurul prânzului, ea a mers împreună cu tatăl ei să își facă analizele medicale necesare pentru a putea susține examenul auto.

După efectuarea acestora, ea i-a spus tatălui ei că merge la o bibliotecă pentru a învăța, însă, câteva ore mai târziu, în jurul orei 12:00 a fost găsită lovită de tren în halta Brănești. Deoarece nu avea acte asupra ei, autoritățile nu au putut să o identifice pe loc ca fiind tânăra dispărută, identificarea ei fiind confirmată mai târziu.

Halta din Brănești, locul unde Anastasia și-a pierdut viața/ sursă foto: Facebook

8 femeie lovite mortal de tren în halta Brănești

Tot vineri, 24 iulie, nemaiputând să o contacteze, părinții au anunțat dispariția ei la Poliție. Duminică, după 2 zile de verificări, autoritățile au intensificat operațiunile, iar dispariția ei a fost anunțată prin mesaj Ro-Alert.

Abia luni, 27 iulie, în jurul prânzului, medicii legiști au confirmat că persoana care își pierduse viața într-un accident feroviar în halta Brănești era chiar Anastasia Piron. Odată cu mediatizarea acestui caz, au ieșit la iveală detalii bizare despre locul în care tânăra și-a pierdut viața, care pare să fie urmărit de belesteme. Anastasia devine a 8 femeie care moare în acest perimetru.

În aprilie 2017, o adolescentă de 17 ani s-a aruncat în fața trenului, după o ceartă cu iubitul său. La 5 luni distanță, în august, o femeie și cele trei fetițe ale sale (în vârstp de 10, 8 și 3 ani) au fost lovite mortal de un tren în gara Brănești.

În urma verificărilor, criminaliștii au ajuns la concluzia că a fost vorba despre o sinucidere. Femeia, care ar fi fost însărcinată cu cel de-al patrulea copil, ar fi lăsat un bilet de adio în care a mărturisit că vrea să își încheie socotelile cu viața: „Nu mai suport, nu mai pot face față”, ar fi scris femeia pe biletul de adio.

La începutul anului 2023, în ianuarie, o femeie care voia să traverseze liniile de cale ferată a fost lovită de tren. Potrivit anchetatorilor, ea a crezut că are timp, a grăbit pasul, dar în ultima clipă a fost lovită de tren. În același an, în decembrie 2023, între stațiile Brănești și Pasărea, o femeie a fost lovită mortal de tren.

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”
Știri
Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Știri
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Patrick André de Hillerin: Țoii, fritzii și miruții, buzoienii și mulți alții / Dumitriii, drăgoeștii sunt stăpânii ăstei nații
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Țoii, fritzii și miruții, buzoienii și mulți alții /...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce dureros! Ioniță de la Clejani și-a ignorat total fiica, aflată în același local: „Viorica se uita urât la noi!”
Click.ro
Ce dureros! Ioniță de la Clejani și-a ignorat total fiica, aflată în același local: „Viorica...
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să...
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor.ro
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
go4it.ro
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Patrick André de Hillerin: Țoii, fritzii și miruții, buzoienii și mulți alții / Dumitriii, drăgoeștii sunt stăpânii ăstei nații
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Țoii, fritzii și miruții, buzoienii și mulți alții / Dumitriii, drăgoeștii...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”
Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile ...
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cristiano Ronaldo intră în lumea filmului. Starul portughez va produce și va juca într-un serial, ...
Cristiano Ronaldo intră în lumea filmului. Starul portughez va produce și va juca într-un serial, alături de Damian Lewis și Thierry Henry
„Țeapă” de 1.500 lei/noapte într-un hotel de 4 stele din Olimp. Ce a găsit acest turist ...
„Țeapă” de 1.500 lei/noapte într-un hotel de 4 stele din Olimp. Ce a găsit acest turist în cameră
Au aniversat 13 ani de căsnicie, iar un singur mesaj a reaprins scandalul de la Hollywood. Cei doi soți ...
Au aniversat 13 ani de căsnicie, iar un singur mesaj a reaprins scandalul de la Hollywood. Cei doi soți care au reaprins conflictul cu Blake Lively
Cum arată acum prima ispită de la Insula Iubirii. În 2015, devenea cunoscută în toată România. ...
Cum arată acum prima ispită de la Insula Iubirii. În 2015, devenea cunoscută în toată România. Din ce face bani în 2026 și ce iubit celebru are
Vezi toate știrile